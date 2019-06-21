GAÜN Dünya Mülteciler Günüyle ilgili çalışmalarını paylaştı

Gaziantep Üniversitesi'nde 20 Haziran 2019 Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Türkçe ve İngilizce broşür hazırlandı. Göçün her zaman travmatik olduğunu ama iyi yönetilebilirse, bölgesine ve coğrafyasına katkı sağlayacağını söyleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bunun en önemli örneklerinden birisinin Anadolu coğrafyası olduğunu belirterek, "Medeniyetler ve gelişim, Anadolu coğrafyasında göçlerle olmuştur" dedi.



Rektör Gür, "Göçü ve mülteciliği sadece sorun olarak değil, imkan, zenginleşme, olgunlaşma, gelişme ve karşılıklı değişmenin de fırsatı olarak görüyoruz. GAÜN Göç Enstitüsü olarak Gaziantep'te toplumsal hayata uyumu bütün boyutları ile ele almayı, Gaziantep'in yerleşik ve yeni sakinlerinin hayatlarına katkı sağlamayı ve aynı zamanda Gaziantep'ten yola çıkarak göçmen nüfusun yüksek olduğu kentleri ve tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bu katkının yayılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.



Suriyelilerin başarı hikayeleri



Rektör Gür, "İnsani krizi halen tüm boyutlarıyla yaşamakta olan hemşehrilerimizin ülkemize yaptığı kültürel, sanatsal ve ekonomik katkıların gözle görülebilir olması toplumsal uyumun sürekliliği için bir anahtardır. Ağır ekonomik koşullar altında yaşamakta olan Suriyelilerin, gündelik hayatın sorunlarını aşarak kentin kültür-sanat ortamını değiştirdiğine ve zenginleştirdiğine inanıyoruz. Bu durumun kaydı niteliğinde "Gaziantep'te Suriyeliler: Başarı Hikayeleri" projesine başlandı, kültürel ve toplumsal hayata entegrasyon gösteren bireylerin hikayelerini ön plana çıkarmayı hedefledik. Kente sundukları katkılarıyla iki toplumun birbirini karşılıklı olarak pozitif yönde etkileyebildiğini ve geliştirdiğini kısa süre içerisinde yayınlayacağımız belgesel ve kitapla belgelendireceğiz" ifadelerini kullandı.



Göç tartışmaları



Göç Enstitüsü ile Sosyoloji bölümü ortaklığında gerçekleşen "Göç Tartışmaları" panel serisinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'u, Trent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Feyzi Baban, Universdad de Alicante'den Carmen Marimon Llorca ve Juan Antonio Roche Carcel, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Dr. Zerrin Arslan misafir edildi.



Suriyeli mülteciler konferansı



Suriye'yle, özellikle Halep'le, coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan Gaziantep, savaştan kaçıp gelmiş göçmenlerin içinde bulundukları krizi dünyanın diğer yerlerinden daha fazla yaşamaktadır. Gaziantep Üniversitesi, Global Health ve UOSSM organizatörlüğünde, Suriye'deki mültecilerin Türkiye'de ve tüm dünyada acil ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve ele almak için tasarlanmış Uluslararası Göç Konferansı 14-18 Ekim 2019'da yapılacak. ABD, Kanada, Avrupa, MENA ve Türkiye'nin önde gelen araştırmacılarının katılacağı bu konferansla 100'den fazla araştırmanın sunumunu gerçekleşecek.



Akademi öğrenciler sivil toplum



GAÜN Göç Enstitüsü organizatörlüğünde UNHCR desteğiyle gerçekleştirilmeye başlayan "Bütüncül Toplum Yaklaşımı: Akademi, Öğrenciler ve Sivil Toplum" projesiyle Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerle birlikte, onların kampüs ve akademik deneyimlerini tartışmak için biraraya gelindi. Yerleşik ve göçmen öğrencilerin arasındaki diyaloğu arttırmayı amaçlayan proje kapsamında, 2019'un Ekim ve Kasım aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir ile Gaziantep'e komşu olan kentlerden gelecek olan akademisyenlerin, ulusal ve uluslararası STK temsilcilerinin, devlet ve belediye çalışanlarının katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek.



Dünyayı turuncuya boya



Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlarca her yıl "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"nden "10 Aralık İnsan Hakları Günü"ne kadarki 16 günlük süre boyunca düzenlenen "Dünyayı Turuncuya Boya" farkındalık programının açılışı "Toplumsal Cinsiyet eşitliği: Hukuk ve İstihdam" adlı panelle gerçekleştirildi.



8 Mart Dünya Kadınlar günü



GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi, Göç Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle panel düzenlendi. GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Arslan Erol'un yaptığı panele; Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Şuran, Uslan Ar-Ge Yöneticisi Emekli Öğr. Gör. Dr. Fatma Uskaner, GAÜN Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla Kuzu, Lazord Çikolata Evi Sahibi Ms. Lobna Helli panelist olarak katıldı. Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Nuri Gültekin açılış konuşmalarını yaptı.



Engelli öğrenciler paneli



Geleceği Geri Ver: Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) Projesi kapsamında, Sosyoloji Bölümü ile Göç Enstitüsü tarafından organize edilen Türkiye'de Engelli Hakları ve Göç: Türk ve Suriyeli Engelli Gençlerin Yükseköğretime Erişimi konulu panelde İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Müdürü Prof. Ayşe Resa Aydın ve UDİSES Proje Yöneticisi Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu sunumlarını gerçekleştirdi. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve öğrencilerin bir araya geldiği açık oturumda katılımcılar deneyimlerini paylaşarak, çözüm önerilerini sundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA