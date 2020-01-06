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GAÜN'e 'Başarıda Yılın En'leri' ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından düzenlenen ve 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği 'Başarıda Yılın En'leri' ödül töreninde, Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr.

06.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:00 GAÜN'e 'Başarıda Yılın En'leri' ödülü
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından düzenlenen ve 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği 'Başarıda Yılın En'leri' ödül töreninde, Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Ali Gür ödüle layık görüldü.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen; medya, eğitim ve siyaset dünyasından birçok kişinin katıldığı törende 'Başarıda Yılın En'leri' ödülü, DBMD Başkanı Muzaffer Tunç tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e takdim edildi. Başarı ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye güvenlikli bölgede açtığı fakültelerle üç dilde eğitim veren, intörn mühendislik, toplumsal duyarlılık projeleri, bilimsel ve sanatsal alandaki çalışmaları ile bölgesine öncülük eden uluslararası bir Üniversite olduğunu vurguladı.

GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan'ın da katıldığı ödül töreninde, çeşitli kategorilerde yıla damgasını vuran çalışmalar, kendi sektör ve branşlarında farkındalık oluşturarak, Türkiye ve dünya için toplumsal, akademik ve bilimsel faydalar sağlamış birçok kurum, kuruluş, firma ve kişiler ödüllendirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Ali Gür, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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