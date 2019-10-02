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GAÜN Hastanesi'nde uyum eğitimi

GAÜN Hastanesi'nde intörn hemşirelere uyum eğitimi düzenlendi.

02.10.2019 14:17GAÜN Hastanesi'nde uyum eğitimi
GAÜN Hastanesi'nde intörn hemşirelere uyum eğitimi düzenlendi.

Hastane oditoryumunda düzenlenen eğitimde "Hastane tanıtımı ve kuralları, hasta mahremiyeti, bilgi mahremiyeti, acil durum kodları, atık yönetimi, el yıkama, eldiven kullanımı ve izolasyon kartları" başta olmak üzere birçok konu konuşuldu.

İş Güvenliği Uzmanı Sinan Akpınar, Eğitim Hemşiresi Nilgün Eyikoçak, Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi Fulya İnce'nin konuşmacı olduğu eğitime; sağlık bilimleri fakültesi akademisyen hocaları, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Akpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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