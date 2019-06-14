14.06.2019 12:10
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GAÜN Hastanesinde Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi

GAÜN Hastanesinde Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinin bebek dostu hastane olması dolayısıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün katkılarıyla Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinin bebek dostu hastane olması dolayısıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün katkılarıyla Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, anne sütüyle ilgili farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen eğitim, hastane seminer salonunda gerçekleştirildi.
Emzirmeyi değerlendirmek, emzirme öyküsü alma, emzirilen bebeğin izlenmesi, emzirilemeyen bebekler, meme ile ilgili durumlar, emzirme ve anne sağlığı, özel durumlarda emzirme, annelere destek uygulamalarının ele alındığı eğitime, GAÜN Hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler, İl Halk Sağlığında görev yapan aile hekimleri ve hemşireler katıldı.
Üç gün boyunca devam eden eğitim programını başarıyla tamamlayan 7 aile hekimi ve 31 hemşireye sertifika verildi.
Programa GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin ve Çocuk Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu da katıldı.
Kaynak: AA
Gaziantep Üniversitesi, Anne, Güncel

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