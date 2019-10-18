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GAÜN ile Kızılay arasında protokol imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Türk Kızılay Gaziantep Şubesi arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında "Güvenli Yarınlar için Çocuk Kızılay" Projesini hayata geçirmek için protokol imzalandı.

18.10.2019 10:19GAÜN ile Kızılay arasında protokol imzalandı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Türk Kızılay Gaziantep Şubesi arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında "Güvenli Yarınlar için Çocuk Kızılay" Projesini hayata geçirmek için protokol imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür Kızılay ile işbirliği projelerinin çeşitlendirerek devam edeceği konusunda destek vereceğini ifade etti. Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ise Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e Kızılay rozeti takdim ederek teşekkürlerini sundu.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ile GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Necmettin Yazıcı, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Öğüt, Dilek Toktamış, Burcu Bozkurt ve GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi Öğr. Gör. Simge Akbaş katıldı.

"Güvenli Yarınlar için Çocuk Kızılay" projesi çerçevesinde, Toplumsal Duyarlılık Projeleri akademisyen ve öğrencileriyle birlikte, çocuklara Kızılay'ın tanıtımı, ilk yardım, afete hazırlık ve müdahale, gönüllülük, liderlik, takım çalışması gibi başlıklarda eğitim verilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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