GAÜN'lü Öğrenciler İlkokul Öğrencilerine Pizza Yaptı

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Oya Özkanlı'nın da eşlik ettiği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesinde bir araya gelen öğrenciler tarafından "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında yapılan pizzalar, Araban'ın Doğan ve Güllüce ilkokulu öğrencilerine götürüldü.

GAÜN Öğretim Üyesi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oya Özkanlı, "Sekizinci Sanat Topluluğu olarak öğrencilerimizle beraber okuyan çocuklarla 'Bir Dilim Mutluluk Projesi' adı altında bir araya gelmek ve küçük yüreklere günlük hayatlarında bir farklılık, bir dokunuş yapmak istedik. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında hazırlanan pizzalarla, minik yüreklere bir birliktelik sağlayabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencisi Uğurcan Doğan, amaçlarının Araban'da bulunan Doğan ve Güllüce ilkokulu öğrencilerine yeni lezzetlerle tanıştırmak gibi görünse de asıl amaçlarınınhem miniklerimize güzel anılar bırakabilmek hem de sorunlarını dinleyerek belli konulara dikkat çekmek olduğunu söyledi.

GAÜN Sekizinci Sanat Topluluğu Öğrencisi Hamza Tekin ise, topluluk olarak başlattıkları projenin, geleceğine yeni adımlar atan küçük kardeşlerimize bir farkındalık, onların ufuklarına bir dokunuş olmasını dilediklerini söyledi. Hamza Tekin, "Yola çıkarken biz onlara bir şeyler katacağız düşüncesindeyken, bu kocaman yürekler hayal güçleriyle, fikirleriyle bizlere daha çok katkı sağladı. 'Bir Dilim Mutluluk Projesi' adıyla yola çıktığımız bu proje belki sadece mutfak içerikli bir projeymiş gibi görünse de öğrencilerimiz 'Bir çocuk yetişir, dünya değişir' sözlerinin ışığında onlara katkı sağlayabilecek projeler geliştirmeye ve ellerinden geldiğince yardımda bulunmaya, miniklerimize hayaller kurmalarında destek olmaya devam edecekler. Belki de herkesi mutlu edebilmek için bir dilim mutluluk yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler