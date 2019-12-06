GAÜN öğrencilerinden organ bağışı etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu tarafından Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi kapsamında GAÜN İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Göksu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Organ Bağışı' konulu söyleşi gerçekleşti.



GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ezgi Salar'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte İletişim Fakültesi öğrencileri organ bağışı konusunda bilinçlendirdi.



"Organlarımızı bağışlayıp örnek olalım"



Yaşarken kıymetini bilmediğimiz şeylerden birisinin de organ nakline giden süreç olduğunu belirten Dr. Ezgi Salar konuşmasında, "Vermek almaktan daha değerliyse neden öldükten sonra çürüyecek olan organlarımızdan vazgeçemiyoruz. Çürüyen bedenimizi ve organlarımızı karıncaların yemesine izin mi vereceğiz. Biz nedense yaşamımızda bizi olumsuz ve negatif düşüncelere iten şeyleri sevmiyoruz, öleceğimizi düşünmek istemiyoruz. Bu yüzden organ naklinden bahsetmek de hoşumuza gitmiyor. Biz hep sağlıklı olacağız, hep yaşayacağız ömrümüz hiç bitmeyecek gibi bir inanca sahibiz. Mutlu olmayı ve mutlu haberleri çok seviyoruz. Bir gün bizim ya da sevdiklerimizin organ nakline ihtiyacımız olabileceğini düşünmüyoruz. Kendimiz ve yakınlarımız için önce biz organlarımızı bağışlayıp örnek olalım. Yaşadığımız hayatta paylaşmanın mutluluğu ne kadar güzel ise yaşamdan sonra da paylaşarak bu mutluluğun uzun süreli olmasını sağlayabiliriz. 'Bağışlayın cana can katın' sloganıyla yaşamımızdan sonra birçok kişinin hayata tutunmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Sosyal sorumluluk konusundaki farkındalığın özellikle çocuklarda ve gençlerde artırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Göksu, sosyal sorumluluk kampanyalarında toplumsal bir soruna dokunma, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, eğitim ve değerlendirme aşamalarının kritik öneme sahip olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA