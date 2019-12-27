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GAÜN öğrencilerinden Türk Halk Müziği konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği Konserini katılımcılar beğeniyle dinledi.

27.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:00 GAÜN öğrencilerinden Türk Halk Müziği konseri
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği Konserini katılımcılar beğeniyle dinledi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Atatürk Kültür Sahnesi'nde GAÜN Öğr. Gör. Hüseyin Kaynak'ın danışmanlığında gerçekleştirilen konserde, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı, Temel Bilimler ve Ses Eğitimi, 1. ve 2. Öğretim öğrencileri tarafından İcra ve Sahneleme Teknikleri ders içeriği olarak hazırladıkları dinleti sunuldu.

Bütün katılımcıların keyifle dinledikleri konserin sonunda konuşan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, öğrencilerin gerçekleştirdiği performans sınavı uygulamasını gelenek haline getireceklerini belirtti. Doç. Dr. Gerek konuşmasının devamında, "Bu uygulama hem onların sahne deneyimi hem de bizim keyifli zaman geçirmemizi sağlıyor. Bunu daha da büyüterek, konservatuarımızın bugüne kadar yetiştirmiş olduğu sanatçılara, yeni sanatçıları dahil ederek vazifemizi yerine getiriyoruz. 30 yıldır Türkiye'de kültür sanat adına önemli bir hizmeti üstlenmiş olan konservatuarımızın piyasa değeri çok büyük. Hangi toplantıya gitsem Gaziantep Üniversitesi'nin Konservatuarının Müdürü olarak inanılmaz bir itibar görüyorum. Bu itibar, Konservatuarımızın verdiği kaliteli eğitimin sonucu. Öğrencilerimize ve onların yetişme sürecinde emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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