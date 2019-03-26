GAÜN Öğrencilerine Akademik Kariyer Yol Haritası Konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban ve İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muhyettin İğde'nin konuşmacı olduğu, Akademik Kariyer Yol Haritası Konferansı öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi.

Daha sonra ise, Prof. Dr. Emine Koban ve Dr. Öğretim Üyesi Muhyettin İğde'Bir Yaşamdan Yola Çıkarak'başlığında birlikte yaptıkları sunumda, kendi yaşamlarından verdikleri örnekler ile akademik kariyer planı yaparken öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktaları samimi bir ortamda öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Koban ise, öğrencilerin mezuniyet aşamasına geldikleri zaman gelecek planlarına ilişkin olarak cevap bulmaya çalıştığı pek çok soru olduğunu belirterek, bu sorulardan bazılarının, 'Bundan sonraki süreçte kamu kurumları, ya da özel sektör kurumlarında mı çalışsam, yoksa akademik yaşama mı yönelsem? Yüksek lisans ve doktora sürecini akademisyenlik dışında bir başka işte çalışırken de yapabilir miyim? Akademisyenlik hedefliyorum ama başarabilir miyim? Sahip olduğum bilgilerle bu konuda yeterli miyim? Girmem gereken sınavlara yönelik nasıl hazırlanmalıyım ve neler yapmalıyım? Akademisyenlikte uzun bir eğitim süreci beni bekliyor, o kadar yıl daha eğitim hayatına devam edebilir miyim?' şeklinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Koban ve Dr. Öğretim Üyesi İğde konuşmalarında, akademisyenliğin ilk aşaması olan araştırma görevliliğine hazırlık sürecinden, daha sonraki aşamalar olan yüksek lisans, doktora ve doçentlik sürecinde başarılı olmak için neler yapmaları gerektiği ve akademisyenlerin temel sorumluluklarının neler olduğu hakkında da bilgilendirme yaparak,öğrencilere başarıya ulaşmaları için "Sen Doğru Olanı En İyi Şekilde Yap" yaklaşımını bir yaşam ilkesi olarak benimsemeleri gerektiğini ifade etti.

Konferansta ayrıca İlahiyat Fakültesi Dekan YardımcısıDr. Öğretim Üyesi Okan Bağcı, Hukuk Fakültesinden Araştırma Görevlisi Duygu Dağlıoğlu ve Arş Gör. Buket Deniz, akademik kariyere nasıl başladıklarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: Bültenler