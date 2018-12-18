Gaün Öğrencilerine Ankara Gezisi

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) İslahiye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Ankara
'ya gezi düzenledi.
GAÜN İslahiye İİBF Edebiyat
Topluluğu öğrencilerince organize edilen gezide, Anıtkabir
, 1. TBMM, Gençlik Parkı
, Ankara Kalesi ve Tarihi Hamamönü ziyaret edildi.
Sosyal etkinlikler kapsamında başkenti görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, önce Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Gençler, Atatürk
'ün mozolesine 50 karanfil bıraktı. Daha sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini gezdi.
Gezinin ikinci gününde tarihi mekanları gezen öğrenciler, 1. Meclis'i ziyaret etti.
Kurtuluş Savaşı sırasında görev yapan 1. TBMM binasına giden öğrenciler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrenciler, düzenlenen gezi için Rektör
Prof. Dr. Ali Gür ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy
'a teşekkür etti.
Gaziantep Üniversitesi,Islahiye,Ankara
Kaynak: AA