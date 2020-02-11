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GAÜN sanatta da adından söz ettiriyor

Bilimde, eğitimde, sporda ve kültürde elde ettiği başarılar ve düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bir ilk daha gerçekleştirerek 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

11.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:44GAÜN sanatta da adından söz ettiriyor
Bilimde, eğitimde, sporda ve kültürde elde ettiği başarılar ve düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bir ilk daha gerçekleştirerek 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

13 Ülkeden 270 sanatçının eserinin yer aldığı 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisinin açılış töreni GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Serginin açılış töreninde konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan böyle bir etkinliği Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, Japonya'dan İtalya'ya, 'dan 'ya kadar birçok resim sanatçısının sergide eserlerinin yer aldığını vurguladı. Doç. Dr. Doğan, üniversite olarak bu ve benzeri tüm proje, etkinlik ve faaliyetlere desteklerinin süreceğini belirterek, bu sergiyle beraber kaybolmaya yüz tutmuş mektup kültürünün de yeniden canlanmasına vesile olmasını umut ettiğini söyledi. Konuşmasında mektup sanatının önemine değinen GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda ise, "Serginin bu kadar ilgi çekeceğini beklemedik. Karışık tekniklerle üretilen birçok eser sergimizde bulunuyor. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel olarak her yıl yapmayı planladığımız Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi'ne katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" diyerek serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300 eserin yer aldığı sergi, 17 Şubat 2020 tarihine kadar GAÜN Cenani Kondağı Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlere açık olacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Almanya, Malezya, Güncel

Kaynak: İHA

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