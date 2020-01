GAÜN Yetişkin Eğitimi Projesi ile Avrupa Parlamentosu'nda

Gaziantep Üniversitesi proje ekibi, Yunanistan Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Plus Hibe Programı KA2 Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi Projeleri 2019 teklif çağrısı döneminde kabul edilen "Ebeveynleri Psikolojik Rahatsız olan Çocukların Psiko-eğitimi ile ilgili Avrupa 'daki İyi Uygulamaların Paylaşılması" Projesi kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.Projenin Hedef Kitlesi Görünmez BakıcılarKoordinatörlüğü'nü Yunanistan'dan Dynami Zois Derneği'nin üstlendiği proje kapsamında, Gaziantep Üniversitesi'nden proje ekibi olarak Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı ile Araştırma Görevlisi Dr. Muhammet Sancaktar katıldı. Projenin başlangıç toplantısı Atina'daki Avrupa Parlamentosu Ofisi'nde gerçekleştirilirken; toplantıda Belçika, Finlandiya, Yunanistan ve İtalya'dan çok sayıda kurum ve kuruluşlardan temsilciler yer aldı. Yunanistan'da genç bakıcılar üzerine çalışmalar yapan Epioni Derneği'nin sunumu ile başlayan proje kapsamında genel olarak, kadınların yüzde 67'sinden fazlasının, erkeklerin ise yüzde 75'inden fazlasının ebeveyn olduğuna dikkat çekildi ve başta çocuklar olmak üzere görünmez bakıcılar olarak adlandırılan kesimle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.Gaziantep Üniversitesi'nin Başarısı2014 yılından bu yana Erasmus Plus Hibe Programı ile birlikte her yıl farklı alanlarda başarılı projeler yürütmeye devam eden Gaziantep Üniversitesi, projede ortak olarak yer alırken; projeye hem akademik hem de projenin yürütülmesi konusunda önemli destekler veriyor.20 Ay sürecek proje kapsamında her ülkenin genç bakıcılarla ilgili iyi uygulama örneklerine yer verileceğini ve bu konuyla ilgili bir rehber oluşturulacağına değinen Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı, "Proje genç bakıcıların psiko eğitimlerine odaklanırken, aynı zamanda karar alıcılar, sivil toplum ve yerel halkta bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bizler Gaziantep Üniversitesi'ni temsilen Atina'da gerçekleştirilen toplantıya katıldığımız ve paylaşımlarda bulunduğumuz için gururluyuz" dedi. - GAZİANTEP