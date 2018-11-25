Gaybubet evinde saklanan FETÖ'cü öğretmen karı-koca sahte kimlikle yakalandı

25 Kasım 2018 Pazar 11:21



25 Kasım 2018 Pazar 11:21

Gaybubet evinde saklanan FETÖ'cü öğretmen karı-koca sahte kimlikle yakalandıISPARTA - Antalya'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan öğretmen karı-koca sahte kimliklerle Isparta'da gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan karı-koca daha önce FETÖ okullarında görev yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Isparta Sermet Mahallesi'ndeki bir gaybubet evine operasyon düzenleyen polisi, Antalya'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan karı-koca olan F.Ü. ve S.Ü.'yü yakaladı.Şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan polis ayrıca, kullandıkları öne sürülen sahte kimlikleri de ele geçirdi. F.Ü. ve S.Ü.'nün daha önce FETÖ'ye ait okullarda görev yaptığı ortaya çıkarken, Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan şüphelilerin Antalya'ya sevk edileceği öğrenildi.