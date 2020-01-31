Haberler » Güncel » Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı - Haber

Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı

Yenimahalle ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında firari 2 şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:06Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında firari 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirin aldığı bilgiye göre, MİT ve Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Yenimahalle'deki bir evde FETÖ'nün 2 firari şüphelisinin gizlendiğini tespit etti.
Söz konusu eve yapılan baskında, A.K ve eşi A.K, gözaltına alındı. A.K'nin ByLock programı kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, 2 yıl önce aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun firarileri olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:51:13