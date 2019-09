"Gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye 'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Bütün gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesidir. Bunun yolu da 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.Bazı açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ürdün 'ün başkenti Amman'a gelen Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Vahdet Filistin Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.Burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen Vahdet Kampı Kız Lisesi'nin açılışını gerçekleştiren Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla kalkınma alanında edindiği deneyim ve birikimlerini 59 ülkede 61 program koordinasyon ofisiyle dünya genelinde 170'ten fazla ülkeye ulaştırdığını söylediTürkiye'nin kalkınma yardımlarında özellikle insani yardımlarda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğine işaret eden Ersoy, Türkiye'nin yardım elini hep vicdanı ve iyiliği öne alarak uzattığını, dünya genelinde mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi kim varsa ulaşmaya çalıştığını dile getirdi.Ersoy, TİKA Amman Ofisi'nin de bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayarak, ofisin Ürdün'de faaliyete başladığı 2015'ten beri eğitimden tarıma, sağlıktan kültürel iş birliğine kadar geniş bir yelpazede projeler gerçekleştirdiğini anlattı.Kalkınma ve ilerleme yolunda bir ülkeyi hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli ve nitelikli insan gücü olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu sebeple, eğitim her zaman TİKA'nın öncelikli faaliyet alanı olmaya devam edecektir. Türkiye, Ürdün'deki gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için desteklerini artırarak sürdürecektir." diye konuştu.Ersoy, yenilenen okulda kız çocuklarının eğitim görecek olmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:"Güçlü bir toplumun oluşması için ailenin ve özellikle kadının güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple, ülkemizde olduğu gibi, kalkınma iş birliğinde bulunduğumuz ülkelerde de kızların eğitim hayatına katılımının desteklenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. İnanıyorum ki baştan aşağı yenilediğimiz, fen laboratuvarıyla, kütüphanesiyle, bilgisayar sınıfıyla çağdaş materyallerle donattığımız bu okulda eğitim görecek bin 500'ün üzerindeki Filistin kökenli kızımız eğitimlerine her zamankinden daha şevkle sarılacaklardır.""UNRWA ile iş birliğimiz devam edecektir"Bakan Ersoy, UNRWA'nın 70 yıldır sayıları 5 milyonu aşan Filistinli mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında son derece önemli bir misyonu üstlendiğini belirterek, Ürdün'ün misafir ettiği 2 milyondan fazla Filistinli mültecinin özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerine erişiminde UNRWA'nın kritik bir rol oynadığını söyledi.Ajansın karşı karşıya kaldığı siyasi ve mali baskıların farkında olduklarını ifade eden Ersoy, "Filistin mültecileri için hayati önem taşıyan Ajansa, 1 Temmuz 2019 itibarıyla sona eren Danışma Komisyonu Dönem Başkanlığımız süresince güçlü desteğimiz sürdürülmüş, uluslararası toplumun siyasi ve mali desteğini arttırmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. UNRWA ile iş birliğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecektir." dedi."Filistin halkına sahip çıkmak, insanlık onurumuzun gereği"Ersoy, Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Filistin'i savunmanın; insanlığı savunmak, barışı, adaleti, bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Bütün gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesidir. Bunun yolu da her fırsatta ifade ettiğimiz gibi 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu doğrultuda mücadelemize devam ederken aynı zamanda Filistin ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya ve Filistinli kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Zira Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda en güçlü şekilde vurguladığı gibi Filistin halkına sahip çıkmak, insanlık onurumuzun gereğidir."Okulun yeniden hayat bulmasında emeği geçen herkese, özellikle Türkiye'nin dostluk duygularını tüm dünyaya taşıyan TİKA'ya şükranlarını sunan Ersoy, Filistin mültecilerine ev sahipliği yapan Ürdün'e ve dostluk köprüsüne vesile oldukları için UNRWA makamlarına teşekkür etti.Ersoy, okulun Türk, Filistin ve Ürdün halklarının dayanışmasının bir nişanesi olarak hayırlara vesile olmasını diledi.Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, UNRWA Genel Sekreter Yardımcısı Christian Saunders, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, UNRWA Ürdün Direktörü Mohammed Adar, Ürdün Filistinliler İşleri Genel Müdürü Rafiq Khirfan tarafından okulun açılış kurdelesi kesildi.Törende kız öğrenciler folklar gösterisi sundu.