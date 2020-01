Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok. Kalkmışlar hala Montrö diyorlar. İstanbul'a alternatif bir su yolu ihtiyacını Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri savundum, savunuyorum. Tarih boyunca da hep böyle bir projenin hayali kurulmuştur. Biz bunun adını Kanal İstanbul olarak koyduk ve 2011 seçimlerinde milletimizin takdirine sunduk. Milletimiz seçimlerde ezici bir çoğunlukla bize destek vererek bu projeye sahip çıktığını gösterdi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Marmaray ve Avrasya'dan sonra, Boğaz'ın altından geçecek olan yeni tünel Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarını da bitirdiklerini söyledi.Bu projenin günlük 6,5 milyon yolcunun kullanacağı toplam 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak hızlı metro karakterinde bir raylı sistem olduğunu aktaran Erdoğan, Büyük İstanbul Tüneli'nin ihale hazırlık çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.Erdoğan, Marmaray'ın devamı niteliğindeki Gebze-Halkalı banliyö hatlarını baştan sona modernize ettiklerini, Büyükşehir Belediye Başkanı olduklarında İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun yaklaşık 34 kilometre olduğunu, bugün 233 kilometre raylı sistemle İstanbul'a hizmet verdiklerini anlattı.Ayrıca uzunluğu 14,2 kilometreyi bulan tünellerin ve 288 kilometre uzunluğundaki metro hatlarının yapımlarının da sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Hedefimiz İstanbul'u inşallah 190 kilometreyi bulan tünelleri ve 1100 kilometrelik metro hatlarıyla dünyanın en yaygın ulaşım ağına sahip kılmaktır. Hala hizmet veren veya inşası süren 318 kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilometresini, yani yarıdan fazlasını Ulaştırma Bakanlığımız gerçekleştirdi. Çünkü İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Ülkemizin adeta vitrini ve göz bebeği olan İstanbul'a ibadet şevkiyle hizmet ediyoruz. 81 ilimizin tamamında da büyük projeleri yine hükümet olarak üstleniyor, milletimize ihtiyacı olan hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunuyoruz. Bizim için hizmette rekabet, siyasi rekabetten önde gelir. Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa, biz orada oy oranına, milletvekiline, belediyesine bakmayız. Bakanlıklarımızın her biri kendi alanlarında tespitlerini yapar, hazırlıklarını tamamlar ve çalışmaya başlar. İşte bu anlayışla Türkiye'nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden katbekat fazla hizmet götürmeyi başardık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora, şehircilik altyapısından sosyal yardımlara kadar her konuda 82 milyon insanımızın her birini kucaklamanın gayreti içinde olduk.""Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye destek veriyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 bin sosyal konut" dediklerini hatırlatarak, "Ne diyorlardı, 'Toplu konut olmaz, yapılmaz.' Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı. Niye? Benim milletim eğer inanıyorsa bir kuruma, hele hele devletine orada akan sular durur. İşte TOKİ'ye inanıyor ve inandığı için de müracaatlarını yoğun bir şekilde yaptılar. Faizleri de indirdik mi? İndirdik. Daha da inecek. Faizler indikçe benim vatandaşımın bu noktadaki müracaatları daha da artacak. Çünkü ben gecekondularda kardeşlerimin, vatandaşımın oturmasını istemiyorum. Çünkü benim vatandaşım insanca yaşama erdemine buralarda ulaşacak." diye konuştu.Milletin de kendilerinin bu hasbi çabalarını gördüğünü ve daima yanlarında yer aldığını ifade eden Erdoğan, milletin hizmette rekabet yerine, kişisel siyasi gündemlerini öne çıkartanların derslerini daima verdiğini söyledi.Erdoğan, "Hatırlarsanız 1989 yılında ülkemizdeki belediyelerin çok büyük bir bölümü CHP çizgisindeki bir siyasi anlayışın eline geçmişti. Ardından yapılan 1994 seçimlerinde hizmet yerine lafta, sloganda, göz boyamada yarışanların hepsi tarihe gömüldü. Biz de aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başladığımız yolculuğumuzu Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile sürdürdük. Ülkeyi ve şehirleri yönetme yetkisi almak, böyle ağır bir sorumluluğun altına girmek herkese nasip olmaz. Şayet milletin size verdiği bu fırsatı, Hakk'a ve halka hizmet anlayışıyla en güzel şekilde değerlendirirseniz önünüzde uzun ve aydınlık bir yol açılır. Ama işi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir." şeklinde konuştu.Genel Başkanı olduğu AK Parti'ye mensup belediye başkanlarına da aynı tespitleri ifade edip, aynı tavsiyelerde bulunduklarına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Çünkü bizim amacımız kimseyi dövmek, rencide etmek, kimseyi haksız şekilde hizmetten alıkoymak değildir. Tam tersine bu ülkenin ve 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz. Nitekim İzmir, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin gibi farklı partilere mensup belediye başkanları tarafından yönetilen şehirlerimize nice büyük yatırımların yapılmasını biz sağladık. Üstelik bu yatırımların çoğu da o illerimizin belediyelerinin sorumluluk alanındadır. Bugün de şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz. Ama belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz. Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? 'Suyu ucuzlatacağız' dediler, ucuzlattılar mı? 'Otobüslerdeki ücretleri düşüreceğiz.' dediler, düşürdüler mi? Çünkü bunların en büyük marifeti yalandır."Erdoğan, her zaman verdikleri sözlerin arkasında durduklarını aktararak, "İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken, bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz." dedi."Bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok"Erdoğan, "Ücretsiz süt vereceklerdi hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Su fiyatları düşecekti, ne oldu? Neyse Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin. İnşallah sular devam etsin." ifadelerini kullandı.Konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstanbul'da bir Kanal İstanbul tartışması yaşanıyor. Bugün de bir toplantı yapmışlar. İşte bunun örneği Vatan Caddesi'dir. Boğaziçi Köprüsü, yani bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşa edilirken CHP zihniyeti ne demişti biliyor musunuz? 'İstanbul'un başına gelen en büyük felaket' diye karşı çıkmıştı. Özal'ın eseri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşasında da benzer yaygaralar koparmıştı. Biz de Marmaray'ı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ederken çok büyük saldırılara maruz kaldık."Temel kazılarında ortaya çıkan tarihi eserler sebebiyle inşa süresi uzayan Marmaray'ı karalamak için her gün çeşitli iftiralarla meydanlara çıkıldığını ifade eden Erdoğan, "Hatırlarsanız Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de mahkemenin verdiği kısmi bir yürütmeyi durdurma kararını yanlış anlayış 'Üçüncü köprü artık iki kuleden ibaret' manşetleri atmışlardı. Kuzey Marmara Otoyolu'na da 'asfalt izinden ibaret' bir proje yaftası takmaya kalkmışlardı. Bu hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangi birini sayacağımızı şaşırıyoruz. Peki sonuçta ne oldu? Marmaray yapıldı ve hizmete girdi.