Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçakla Atatürk Havalimanı'na inmesine ilişkin, "Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır." dedi.Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesinin İlk Ray Kaynak Törenindeki konuşmasında, Tophane'deki Galaport Projesi'ni incelediğini söyledi.Projenin, inşallah mayıs sonunda ilk etabının biteceğini, yıl sonunda da tamamlanacağını dile getiren Erdoğan, Galataport'un dev cruise gemilerinin yanaştığı turizmde en önemli bir atak merkezi olacağını, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş ve tarihi mekanlarıyla gerek ülkedeki vatandaşları gerekse tüm dünyayı hayran bırakacağını kaydetti.Erdoğan, bugün Galataport alanında yaptığı incelemede gördüklerinin müjdesini verdiğini, İstanbul'a yakışan neyse bunları özel sektörle beraber yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.Bugüne kadar Marmaray'dan 500 milyon kişinin iki yaka arasında gidip geldiğini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün boğaza çizilen üçüncü gerdanlık olarak hizmet verdiğini, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un transit ve trafik yükünü büyük ölçüde aldığını belirten Erdoğan, yine en çok saldırılan İstanbul Havalimanı'nın gurur abidesi olarak çalıştığını söyledi.Aradan bunca zaman geçtiği halde hala ilgisiz, alakasız resimlerle İstanbul Havalimanı'nı kötülemenin peşinde olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Biz de İstanbul Havalimanı'na inmiyoruz. Devlet başkanlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nın uçak seyahatleri için özel yaptırdığımız şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletimizle birlikte destansı bir mücadele verdiğimiz bu şeref salonu uzun yıllar boyunca da hizmet verebilecek bir durumda. Biz de elimizde böyle bir imkan varken İstanbul Havalimanı'nda yeni bir şeref salonu inşasına şimdilik gerek duymadık."Tarifeli uçuşlara kapanmış olsa da havalimanı statüsü hala devam eden Atatürk Havalimanı'nın bu amaçla kullanıldığını dile getiren Erdoğan, Putin'in de Rusya Devlet Başkanı sıfatıyla şeref salonunun bulunduğu Atatürk Havalimanı'na indiğini anlattı.Erdoğan, "Bunların derdi hakikatleri öğrenmek değil de çamur atmak olduğu için 'Acaba niye böyle oldu' sorusunu sormak akıllarına bile gelmiyor. Şimdi aynı tartışmayı Kanal İstanbul konusunda yaşıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz." ifadelerini kullandı."Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık"Kanal İstanbul'u 2011'den beri defalarca anlattıklarını dile getiren Erdoğan, projeyi bir kez daha anlatacağını ancak gözleri olup da görmeyenler, kulakları olup da duymayanlar, dilleri olup da konuşamayanlara faydası olup olmayacağını bilemediğini söyledi.İstanbul Boğazı'ndan yılda ortalama 45 bin gemi geçtiğini, her gün şehrin iki yakası arasında 500 bin kişinin gidip geldiğini ifade eden Erdoğan, boğazın üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının her geçen yıl arttığını vurguladı.Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, geçen ticari gemi trafiğini engelleme imkanının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:"Fakat, bunların Montrö Sözleşmesinin nereyle ilgili olduğundan haberleri bile yok. Kanal İstanbul'u Montrö Sözleşmesi bağlar mı, bağlamaz mı, bundan da haberleri yok. Bir defa Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesiyle yakından uzaktan alakası yoktur, bu böyle biline. Boğazda şu anda kılavuz kaptan ve römorkör gibi uygulamalar da kazaları önlemede yetersiz kalıyor. Boğazı ortadan kaldıramayacağımıza göre soruna kökten bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Dünyadaki örneklere baktığımızda Kanal İstanbul tarzı su yollarının hem yaygın hem de oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'de milletimize bu sözü verdikten sonra adım adım dersimizi çalıştık. İşin doğrusu 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık."Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ön hazırlıkları kapsamında jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi süreçlerin tamamlandığını anlattı.Bu çalışmalarda 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanının görev aldığını, sonuçta kanal için belirlenen 5 farklı güzergahtan en uygun olanının kararlaştırılarak millete ilan edildiğini ifade eden Erdoğan, bu kanal güzergahı boyunca 304 ayrı noktada 17 bin metrenin üzerinde sondaj ile 248 jeofizik etüdünün yapıldığını aktardı.Erdoğan, laboratuvar deneyleri ve zemin çalışmalarının ardından bu alanda dünyanın en önde gelen firmalarıyla birlikte kanalın modellemesine geçildiğini, mühendislik projelerinin ve ÇED çalışmalarının tamamlanmasıyla bugünkü aşamaya gelindiğini söyledi."Kanal İstanbul'un inşa maliyetinin birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor." diyen Erdoğan, güzergah boyunca iki liman, bir yat limanı, bir lojistik merkezi, 7 köprü, 2 demir yolu ile 2 hafif raylı sistem hattının yer alacağını kaydetti.Erdoğan, kanal etrafında büyük bölümü kentsel dönüşüm çerçevesinde sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verileceğini belirterek, inşaat sürecinde ortaya çıkacak hafriyatın bu projeye mahsus bir yöntemle değerlendirilerek şehrin olumsuz etkilerinden korunmasının sağlanacağını anlattı.Haliç'te bunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Onlar Haliç'i toprakla dolduracaklardı. Biz ise Haliç'i bugünkü haline getirdik." dedi.Erdoğan, balçığın Alibeyköy'deki taş ocağına doldurulduğunu ifade ederek, Kanal İstanbul projesinin tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış her ayrıntısı düşünülmüş proje olduğunu kaydetti.Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'nin tüm büyük projelerinde olduğu gibi Kanal İstanbul'u da kör düşmanlık yapanlara rağmen Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle tamamlayacak ve bu abide eseri ülkemize kazandıracağız." diye konuştu.(Sürecek)