Gayrettepe Kats Sahne Ödüllendi!

Ünlü Klasik Türk müziği yorumcusu Kâmuran Akkor ve Tiyatro Şenay Genel Sanat Yönetmeni, Onur Şenay'ın hayallerini gerçeğe dönüştürdükleri tiyatro, sanat dünyasının prestijli ödül töreni 'İsmet Küntay 2018 Tiyatro Ödülleri'nde taçlandı.

Kamuran Akkor ve Onur Şenay, birikimlerini ve deneyimlerini ortaya koyarak İstanbul kültür sanat hayatına kazandırdıkları, farklı disiplinlerden, farklı sanatsal çalışmalara kapılarını açarak, sanata uzattıkları destek nedeniyle Seçici Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülü alırken efsane sanatçıKamuran Akkor: "KATS Sahne adına lütfedilen bu çok kıymetli ödül için İsmet Küntay seçici kuruluna sonsuz teşekkürler ediyorum. Sahnemizde emeği geçen değerli arkadaşlarıma ve bizleri yüreklendiren kızım Menekşe Uçaroğlu'na da çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum", Onur Şenay ise "KATS Sahne açılalı 4. sezon oldu ve şimdiye kadar 10'a yakın oyun oynadık. Bu zamana kadar sadece kendi projelerimizi değil arkadaşlarımızın projelerine de destek olduk. Biz KATS Sahne ailesi olarak sadece tiyatro değil sergi, konser, eğitim, yiyecek ve içecek ile birlikte, farklı kültür ve sanat eğlence merkezi kurmak üzerine çalıştık. Buradan Menekşe Uçaroğluna ve Kamuran Akkor'a teşekkür ederim" cümlelerini kurdu.