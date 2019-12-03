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Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan Uyarıyor

Kentsel Dönüşüm Yasası'nda yapılan değişiklikle, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen projelerin satışı sırasında ödenen tapu alım satım harcı ödenme zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

03.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:33Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan Uyarıyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, belediyelere ödenen harç ve ücretlere de muafiyet getiriyor!

Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen ev, ofis gibi yapılar için, müteahhit ve yatırımcıların tapu alım satım harcı, noter harcı ve diğer vergileri ödedikten sonra konuyu mahkemeye taşıyarak bu bedelleri geri almayı başardıklarını belirten Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikte dava açılmasına gerek kalmaksızın birtakım muafiyetler açıkça belirtildi. Yeni düzenleme ile riskli yapı veya riskli alan şerhi konulan taşınmazlar için bu şerh tarihinden sonraki ilk satışlarda, tapu alım satım harcını ödemeyecek." dedi.

Yatırımcıları Kentsel Dönüşüm Projelerine yönlendirecek

Yapılan değişiklikle her türlü tapu harcı, noter harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlar, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisinin muafiyet kazandığını vurgulayan Avukat Mehmet Aslan, "Bu düzenleme ile hem kentsel dönüşüme destek sağlanması, hem de alıcıların öncelikli tercihlerinin kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen projeye yönelmeleri amaçlanmıştır." dedi.

Belediyeye de harç ve ücret ödenmeyecek

Değişiklik kapsamında belediyelere ödenen harç ve ücretler hakkında da düzenlemeler yapıldığını ifade eden Avukat Mehmet Aslan, "Kentsel dönüşüm kapsamı içinde bulunan her türlü yapı, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelere harç ve ücret ödenmeyecektir. Örneğin mevcut inşaat alanı bin metrekare olan bir yapı bin 500 metrekareye kadar yeniden inşa edilirken, bunun için belediyeye harç ve ücret ödemeyecektir." diye belirtti.

Geriye dönük bedeller nasıl alınacak?

Avukat Mehmet Aslan, değişiklikten önce Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen projelere yatırım yapanların ödedikleri geçmişe dönük tapu harçlarını nasıl alabileceklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Alım satım işlemi yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi, riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve varsa sözleşme (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi veya vb) ekleyerek düzeltme talebinde bulunulmalıdır. Alım satım yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçtikten sonra (geriye dönük beş yıl içerisinde) başvuru yapılacaksa eğer öncelikle yine vergi dairesine başvuru yapılması gerekmekte ancak burada da 60 gün içinde olumlu yanıt alınamazsa bu defa bir de Gelir İdaresi Başkanlığına şikâyet yoluyla başvurulmalıdır. Bu 60 günlük süre içerisinde başvuru reddedilir veya cevap verilmezse red tarihinden veya başvuru tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Açılacak davalarda çok kısa bir sürede karar verildiğinden ödediğiniz harçları hızlıca geri alabilirsiniz. Ancak davayı açacak kişilerin satış tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde bu davaları açmaları gerektiği de unutulmamalıdır."


Mehmet Aslan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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