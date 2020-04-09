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Gayrimenkul işlemlerinde teması dronlar önleyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle gayrimenkul sektörüne dijital imza, online ipotek ve miras intikali gibi yeniliklere dron yardımıyla temassız çekim de eklendi.

09.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:46
Gayrimenkul işlemlerinde teması dronlar önleyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle gayrimenkul sektörüne dijital imza, online ipotek ve miras intikali gibi yeniliklere dron yardımıyla temassız çekim de eklendi.

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen iş kollarının başında gelen gayrimenkul sektörü, Türkiye 'de sürece hızla adapte oluyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre vatandaşların evden çıkmadan gayrimenkul işlemlerini tamamlayabilecekleri Web Tapu hizmeti üzerinden 18 Mart'tan bu yana 113 bin işlem gerçekleştirildi. Aynı süre zarfında ise 30 bin konutun satışı online olarak gerçekleştirildi. Gayrimenkul sektöründe bu dönemde yalnızca dijital dönüşümü gerçekleştirenlerin ayakta kalabileceğini belirten RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, gayrimenkul sektöründe kamu kurumlarının dijital dönüşümde örnek teşkil ettiği ve özel sektörün de mağdur olmaması için bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

"Gayrimenkul sektöründe son yenilik dronlar"

Gayrimenkul alım satımında ev sahibi ve çalışanların temasını sıfıra indirebilmek için başlattığı yeni projeyi sosyal medya hesaplarından duyuran RE/MAX Türkiye, dronlarla yapılan fotoğraf çekim işlemiyle evlere girmeden hijyenik görüntü alınmasını hedeflediklerin açıkladı.

Dron çekiminde en büyük artının alıcı, satıcı ve aracının evden çıkmadan bu çekimi aynı anda canlı olarak izleyebilmesi olduğunu belirten Murat Goldştayn, "Bu dönemde en büyük tehlike olan temas sorununu bu şekilde çözmeyi hedefledik. Bir dron operatörü kiralık veya satılık mülkün önüne gelip, kendisi eve girmeden dron ile bu çekimi yapıyor. Daha küçük evlerde ise uzaktan kumandalı özel bir araba ile yine bu işlem yapılıyor. Özellikle içinde kiracısı olan mülkler için kusursuz bir çözüm sunmuş oluyor" dedi.

"Koronavirüs ile gelecekteki zorunlu dönüşümün provasını yapıyoruz"

Koronavirüs salgınıyla gayrimenkul sektöründe gerçekleştirdikleri teknolojik yeniliklerin amacını hem salgınla mücadele hem de geleceğe hazırlık olarak özetleyen Goldştayn, "Tüm alım satım süreçlerini sıfır temas ile yönetilmesini arzuluyor ve bunu geliştirmek için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Yakın dönemde bu teknolojik yeniliklerle birçok kiralama ve satış işlemini de başarıyla tamamladık. Ancak bu yeniliklerin sadece salgın döneminde kalacağını düşünmüyoruz. Gayrimenkul sektörü olarak 4 ya da 5 yıl içerisinde zorunlu olarak geçireceğimiz değişim için bir prova ve bu döneme hazırlanmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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