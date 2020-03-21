Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Gayrimenkul sektörü koronavirüs tedbirlerini alıyor - Ekonomi

Gayrimenkul sektörü koronavirüs tedbirlerini alıyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, 2020 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörünün koronavirüs (kovid-19) virüsü salgınından en az şekilde etkilenmesini temenni ettiklerini belirtti.

21.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:21
Gayrimenkul sektörü koronavirüs tedbirlerini alıyor
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, 2020 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörünün koronavirüs (kovid-19) virüsü salgınından en az şekilde etkilenmesini temenni ettiklerini belirtti.

Halk arasında koronavirüs hastalığı olarak bilinen kovid-19 sonrasında hem gayrimenkul danışmanlarının hem de emlak işletmelerinin gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Akdoğan "Taşınmaz ticareti sürecinde temel önceliğimiz hiç şüphesiz müşterilerimizin ve sektör çalışanlarımızın sağlığı. Bu süreçte nöbetçi danışman ve uzaktan çalışma, toplantı uygulamaları ile sektörümüzdeki yavaşlamayı azaltmaya gayret ediyoruz. Ayrıca PropTech ile 360 derece sanal turlar, videolu sunumlar meslektaşlarımız tarafından müşterilerine sunuluyor." dedi.

"Umudumuzu Koruyoruz"

Alınan tedbirler ve sunulan destekler çerçevesinde de açıklamalar yapan Akdoğan, "Konutların değerinin yüzde 90'ının kredilendirilebilecek olması, web tapu üzerinden başvuruların en azından devam edebiliyor olması bizler için umut verici. Lakin yabancılara satış başta olmak üzere, talebin düşmesi bizlerin de iş süreçlerine olumsuz yansıyabilir." dedi.

Tüketicilere uyarı

Tüketici haftasının geride kaldığı bu günlerde özellikle sahibinden satılık ilanlar konusunda da uyarılarda bulunan Akdoğan "Taşınmaz alım ve satımında tüketicileri yetki belgeli emlak işletmeleri ile çalışma konusunda uyarıyoruz. Virüsü bahane edilerek girilen asılsız ilanlara itibar etmesinler. Yeterlilik belgesine sahip emlak danışmanlarına danışmandan karar vermesinler, yanlış yatırım yapmasınlar" dedi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Hakan Akdoğan, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Üreticilerden ’Korona sonrası temizlik ürünlerinin fiyatı neden arttı?’ sorusuna yanıt Ekonomi
Üreticilerden "Korona sonrası temizlik ürünlerinin fiyatı neden arttı?" sorusuna yanıt
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Ekonomi
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Ekonomi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Ekonomi
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Ekonomi
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Ekonomi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti - Ekonomi Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı - Ekonomi Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri 'tüm hızıyla' sürüyor - Ekonomi Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerin siparişlerini ücretsiz götürüyor - Ekonomi Virüs tedbirleri kapsamında mangal yakmak yasaklandı - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı - Ekonomi Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı - Ekonomi Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading