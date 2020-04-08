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Gayrimenkul sektöründe dijital imza devri

Salgının etkileri artıkça gayrimenkul sektörü de dijitalleşme yönünde adımlar atmaya başladı.

08.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:23
Gayrimenkul sektöründe dijital imza devri
Salgının etkileri artıkça gayrimenkul sektörü de dijitalleşme yönünde adımlar atmaya başladı. RE/MAX Türkiye , alım-satım, aracılık veya yer gösterme gibi sözleşmelerin telefon veya tablet üzerinden kolaylıkla imzalanmasını sağladığını açıkladı.

RE/MAX Türkiye, gayrimenkul alım-satım ve kiralama süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmek amacıyla Dijital İmza Projesi'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Dijitalleşme adımıyla birlikte gayrimenkul şirketi, müşterilerinin imzalaması gereken alım-satım, aracılık veya yer gösterme gibi sözleşmeleri mail yoluyla ileterek herhangi bir cep telefonu veya tablet üzerinden imzalanmasına imkan tanıdığını açıkladı.

Salgına karşı aldıkları tedbirleri inovasyon ile bir araya getirdiklerini aktaran RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, "Özellikle koronavirüs salgınının etkili olduğu bu dönemde adım attığımız Dijital İmza Projesi ile mülk sahibi, kiracı veya alıcının bir araya gelmeden sözleşmeleri uzaktan imzalayabilmesini sağladık. Böylelikle temassız bir şekilde emlak sözleşmelerinin tamamlanmasını ve gayrimenkul işlemlerinin her koşulda devam etmesine imkan tanıdık" dedi.

"Sanal ev turuyla konut satışı yapıldı"

"Evde Kalın" çağrısına teknolojik olarak hızlıca ayak uydurmak için adımlar atan RE/MAX'ın dijital imza dışında satılık veya kiralık evler için de sanal turlar düzenlediği bildirildi. Geçtiğimiz hafta sanal tur üzerinden ilk konut satışının gerçekleştirdiklerini belirten Goldştayn, şunlar aktardı: "Özellikle satılık mülklerin sanal tur için çekimlerini yaparak dijital pazarlama yöntemleriyle alıcılara ulaşması için yoğun emek sarfediyoruz. Önceki hafta ofislerimizden biri gerçekleştirdiği sanal tur neticesinde dijital satış sözleşmesini alıcıya göndererek, dijital imzanın alınmasını sağladı ve satış işlemlerinin başlatılmasına olanak sağladı. Acil konut ihtiyaçlarına temassız emlak süreciyle destek veriyoruz ancak salgın sonrasında da bu dijitalleşmenin ciddi avantajlar sunacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Gayrimenkul sektöründe dijital imza devri - Ekonomi

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