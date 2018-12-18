Gayrimenkul Sektörüne Yön Verenler Real Estate Stars'da Ödüllerini Aldı

Törende konuşan Baymak CEO'su Ender Çolak, gayrimenkul sektörü için değer yaratan bir çözüm ortağı olma hedefi ile çalıştıklarını belirterek "Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip iklimlendirme markası olarak son 5 yıldır 1500'ün üzerinde konut projesinde yer almayı başardık" dedi. Çolak, Isıtma sektöründe %5 daralmanın görüldüğü bir dönemde kombide adetsel bazda yüzde 11, panel radyatörde de yüzde 44 büyüme kaydettiklerinin altını çizdi.

Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Baymak ana sponsorluğunda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) destekleriyle düzenlenen ödül töreninde 7 kategoride gayrimenkulde lider olan şirketler ödüllerin sahibi oldu.

Real Estate Stars'da konuşan Baymak CEO'su Ender Çolak ise, gayrimenkul sektörü için değer yaratan bir çözüm ortağı olma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Bu kapsamda BDR Thermea'nın teknolojisini Türkiye'ye taşıdıklarını dile getiren Çolak, Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip iklimlendirme markası olarak son 5 yıldır 1500'ün üzerinde konut projesinde yer almayı başardıklarının da altını çizdi. Isıtma sektöründe %5 daralmanın görüldüğü bir dönemde adetsel bazda büyüme sağladıklarını belirten Çolak, bu büyümenin kombide yüzde 11, panel radyatörde ise yüzde 44 olduğunu kaydetti. Enerjide ve gayrimenkulde gelecek trendlerden de bahseden Çolak; "Dünyada yenilenebilir ve temiz enerji kullanımına yönelim, inşa ve tasarım süreçlerinde ciddi değişikliğe yol açıyor. Avrupa'da 2020 itibarıyla inşa edilecek yeni binaların %100 Sıfır Enerji Tüketen Binalar olması için hazırlanan nZEB direktifi giderek etkin bir hal alıyor. Diğer yandan G20 ülkelerinin 2030'daki hedefi konut ve ticari binalarda kullanılan elektriğin yenilenebilir enerjiden elde edilmesi ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payını iki katına çıkartılması. Avrupa'da gündemde olan Enerji Ajandasına göre, yeni yapılan evlerin doğalgaz şebekesine bağlanmaması ve ısıtma ihtiyacının artık elektrik ile çalışan cihazlarla karşılanması hedefleniyor. Bu dönemde de ısı pompası teknolojisi tüm gayrimenkul sektörünün değişen ve gelişen yapısına katkı sağlayacak. BDR Thermea ve Baymak olarak bizler de bu strateji doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımının yanı sıra dijitalleşmede de çalışmalarımız devam ediyor. Sadece bireysel değil çok katı binaların da cep telefonları ve tabletlerle kontrol edilmesini sağlayan Baymak cihazlarımızla geleceğe uyum sağlamayı değil geleceği şekillendirmeyi istiyoruz. Bu noktada gayrimenkul sektörüne destek olacak çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, her zaman yeni çözümler ve teknolojilerle yanınızda olacağız" dedi.

Real Estate Stars 2018'de Türkiye'nin En Çok Satış Yapan Şirketi olan Sur Yapı ödülünü Baymak CEO'su Ender Çolak'tan aldı. Sur Yapı'yı sırasıyla Sinpaş, Mesa, Dağ Mühendislik, Tahincioğlu, Folkart, Avrupa Konutları Artaş, Seha Yapı, Fuzul ve Nef takip etti.

Türkiye'nin En Çok Konut Satışı Yapan (Ciro Bazında) Şirketi ise Tahincioğlu oldu. Tahincioğlu'nu sırasıyla Nef, Sur Yapı, Sinpaş, Mesa, Folkart, Dağ Mühendislik, Fuzul Grup, Torunlar GYO ve YDA İnşaat takip etti. Türkiye'nin En Çok Konut Üreten Şirketleri ise Tahincioğlu, Sinpaş, Dağ Mühendislik, Torunlar GYO, Folkart, Fuzul Grup, Nef, Mesa, kuzu ve Avrupa Konutları Arkaş oldu. Adet Bazında En Çok Satış Yapan Şirketler, Mesa, Nef, Sur Yapı, Tahincioğlu, Dağ mühendislik, Avrupa Konutları -Arkaş, Folkart, YDA, Fuzul ve Bahaş Holding olurken, Ciro Bazında En Çok Ofiş Projesi Satışı Yapan Şirketler Tahincioğlu, Ferko ve Avrupa Konutları olarak sıralandı. Ödül töreninde Adet Bazında En Çok Ofis Projesi İnşaatı Sürdüren Şirketleri Sur Yapı, YDA ve Tahincioğlu olurken; 2018 yılının en çok ofis projesi üreten şirketleri ise YDA, Tahincioğlu ve Folkart olarak açıklandı.

Kaynak: Bültenler