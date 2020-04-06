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"Gayrimenkul ve Emlak piyasasında işlem sayısı yüzde 70 düştü"

Keypoint Gayrimenkul Kurucusu Tarık Seçkin, gayrimenkul ve emlak piyasasındaki işlem sayısının yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

06.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:15
Keypoint Gayrimenkul Kurucusu Tarık Seçkin, gayrimenkul ve emlak piyasasındaki işlem sayısının yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

Gayrimenkul ve Emlak piyasası sektörü firmalarından Keypoint Gayrimenkul'ün kurucusu Tarık Seçkin "11 Mart 2020'de Küresel Pandemi olarak ilan edilen Yeni Corona Virüs'ün (COVID-19) hızla yayılması ve artan tedirginlik, hükümetler tarafından virüsle mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri beraberinde getirdi. Bu önlemler arasında olan seyahat kısıtlamaları, küresel piyasaları ciddi bir şekilde etkiledi" dedi.

Gayrimenkul ve emlak sektörünün, küresel bazda en çok etkilenen sektörlerden olmaya aday olduğunu dile getiren Seçkin "Her ne kadar önümüzdeki süreçte, COVID-19 salgını'nın emlak ve gayrimenkul piyasası üzerinde oluşturacağı etkileri tam olarak öngöremesek de, salgın piyasa üzerindeki sert etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Şu anda gayrimenkul ve emlak piyasasındaki işlem sayısı yüzde 70 oranında düştü. Düşüşün en büyük sebebi toplumun içinde bulunduğu tedirginlikle birlikte değişen ihtiyaç ve öncelikler. Toplumun hem sağlığını hemde parasını aynı anda düşünmek zorunda kalması, sektörü olumsuz yönde etkiledi. Gerek yabancı yatırımcıların, gerekse yerli yatırımcıların önemli bir kısmının, yatırım planlarını ertelediğini görmekteyiz. Bunda değişken faiz ve döviz kurlarının da önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Ülkemizde koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak ve piyasayı rahatlatmak adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin önemli bir adım olduğunun altını çizen Tarık Seçkin "Bu paket kapsamında 500 bin liranın altındaki konutların kredilendirilmesinde, kredi miktarının yüzde 90'a çıkartılması ve asgari peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi, alt ve orta gelir grubundaki alıcılar için bir fırsat oluşturmakta." dedi.

Koronavirüs 'le mücadele sürecinde, piyasaları rahatlatacak önlemlerin arttırılması gerektiğinin altını çizen Tarık Seçkin "Azalan dış talep neticesinde ortaya çıkan likidite sorununu azaltmak ve piyasaları rahatlatacak önlemlerin arttırılarak devam etmesi, sektörün kısa vadede yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yeni yatırım planlarının oluşması adına son derece önemli. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Devletimiz, dünyayı etkisi altına almış olan bu salgın ve oluşturduğu beklenmedik sosyal ve ekonomik krizi, şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürüttü. Bundan sonra da gereken önlemleri alacaktır. Tüm arzumuz ülkemizin bu süreci en az hasarla ve en kısa sürede atlatması" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››'Gayrimenkul ve Emlak piyasasında işlem sayısı yüzde 70 düştü' - Ekonomi

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