Gayrimenkule 'Tasarruf finansman' önerisi

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, piyasaları canlandıracak, sektöre hareket getirecek çözümün,Tasarruf Finansman Modeli olduğunu söyledi.



Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayından Haziran ayına kadar, bir önceki yıla oranla yarı yarıya azaldı. Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalarak 61 bin 335 adede geriledi. Bu yılın ilk yarısında toplamda 484 bin 423 adet konut satışı gerçekleştirildi. 2019 yılının kalan yarısında da aynı grafik devam ettiği takdirde, geçtiğimiz yıla oranla satışların neredeyse yarı yarıya gerileyeceği öngörülüyor.



Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; konut finansman maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, yıllık ortalama 1 milyon seviyelerine gerileyen konut satışlarının, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Modeli ile 2 milyonun üzerine çıkarılabileceğini söyledi.



"Tasarrufa Dayalı Finansman sektörü hızla büyüyor"



Çiftçi, geliştirdikleri iş modeli ve hizmet anlayışı ile sektör sürekli büyüyen bir hacim kazandıklarını belirterek, "Birevim ile sektör; müşteri odaklı yaklaşımlar, yenilikçi çözümler, nitelikli insan kaynakları alanlarında kurumsal bir zemine ve algıya oturdu. Markamız; daha 3. yılında, bu yenilikçi yaklaşımları ve çözümleriyle,özellikle müşteri memnuniyetinde sektörünün öncüsü ve lideri oldu. 4. yılına girerken kazandığı bu haklı unvan ve gururla, sektörünün önünde koşan ve sektörünü dönüştüren hatta regüle eden bir konuma sahip oldu" diye konuştu.



"Her ay 1000'in üzerinde teslimat, istihdamda yüzde 40'ı aşan büyüme"



Her ay binin üzerinde teslimatı ve her ay elde ettiği 5 bine yaklaşan yeni müşteriyle, 2019'un ilk yarısını yüzde 53 büyüme oranıyla kapattıklarından bahseden Çiftçi, "Yine yılın ilk yarısında çalışan sayısını yüzde 40'ı aşan bir büyüme ile 1000'in üzerinde istihdam sağlayan bir yapıya ulaştık" dedi.



Sektör, 8 kat büyüdü



Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi,Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans sektörünün, Birevim'in yenilikçi faaliyetleriyle 8 kat büyüdüğünü vurguladı. Çiftçi'nin açıklamalarına göre Birevim'den önce bu sektörde aylık ortalama 2 bin 500 yeni müşteriyle sözleşme imzalanırken bu yılın sonu itibariyle aylık ortalama 18 bin civarında yeni sözleşme imzalanacak. Bu konuda 8 kattan fazla büyüme görüldü. Çiftçi, Birevim'den önce bu sektörde aylık ortalama bin adet teslimat gerçekleştirilirken bu yılın sonu itibariyle aylık ortalama 5 bine yakın teslimatın gerçekleştirileceğini söyledi.



13'ü global 15 ödül



Türkiye ve dünya ekonomisine yepyeni bir finansal model getirdiklerini söyleyen Çiftçi, "Üçüncü yılımızda 13 uluslararası, 2 ulusal ödül aldık. Kendine özgü 4T teminat metoduyla, müşteri hakkını koruyarak, artan şube sayısıyla kurumsal ve güvenilir hizmetin adresi, sektörünün de yenilikçi ve öncü markası olmaya devam ediyor. Fikri ve eser hakları kendisine ait tasarrufa dayalı faizsiz finansman modeliyle, ödeme planlarını kendinizin belirlediği, istediğiniz şehirde evinizi sıfır ya da ikinci el sahip olabilmenize olanak sağlıyoruz. Peşinat ve ek maliyet getirmeyen, tasarrufa dayalı sistemleriyle alternatifli çözümler sunarak, uzun vadede kazandırarak müşteri memnuniyetini her geçen gün artırıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA