Gayrimenkule Yurtdışı Dopingi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:18



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:18

GAYRİMENKUL sektörünü canlandıracak büyük bir adım atıldı. Demirören Medya ve İSTExpo iş birliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da desteği ile Almanya 'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek ve 3 gün sürecek Evim Türkiye Fuarı, Türk gayrimenkul sektör temsilcileri ve markaları yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliğinde yurtdışında gayrimenkul fuarları düzenlenecek.'Evim Türkiye' adıyla Türk gayrimenkul sektörü temsilcilerinin yurtdışında yaşayan Türklerle buluşacağı fuarın birincisi Almanya Düsseldorf'da gerçekleşecek. 8-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak fuar 1,5 milyon yurtdışı Türk vatandaşı ile buluşacak. Bu fuar sayesinde Türk markaları da yurtdışında yaşayan ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla sıcak satış noktasında buluşmayı hedefliyor.LANSMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİEvim Türkiye Fuarı için hazırlıklar devam ederken, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık ile sektör temsilcileri bugün Feriye Palace'da gerçekleşen toplantıyla basınla bir araya geldi. Toplantıda gayrimenkul sektörünün Avrupa 'daki pazar arayışı, özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının kendi ülkelerinde yatırım yapma arzusu gibi önemli nedenlerle ortaya çıkan Evim Türkiye projesinin, binlerce katılımcıya ev sahipliği yapması beklendiği ifade edildi.BAKANLIK DESTEKLİ PROJEProjenin nasıl ortaya çıktığını anlatan Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, "Bu senenin sektör için biraz durgun geçmesini de fırsat bilerek 'sektörü nasıl hareketlendirebiliriz' diye düşündüğümüzde, Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'den yatırım yapmasının iyi bir zaman ve fırsat olduğunu düşündük. Konuyu da Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum 'la paylaştık. Kendisi de uzun zamandır böyle bir şeyin planlandığını, o yüzden bu işe sıcak bakıp yanımızda olacağını, kendi logolarının yanına Demirören Medya'yı koyacağını, her platformda destek olacağını söyledi" diye konuştu.50 MARKA DESTEK VERECEK"Yurtdışında yaşayan vatandaşlara ve yabancılara konut satışı şu dönemde revaçta. İçerideki durgunluk bununla yenilmeye çalışılıyor. Yapacağımız bu işle 50'ye yakın marka ile beraber gitmeyi amaçlıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Korkmaz, "Büyün sektör oyuncuları çok ciddi bir satış olacağını ve Türkiye'ye döviz girdisi olacağını, içerde de bu anlamda pazarı rahatlatacağını düşünüyor" dedi.FUAR 2 MİLYON TÜRK'E ULAŞACAKİSTexpo Fuarcılık Genel Müdürü İsmail Sezen ise, "Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yurttaşlarımıza konut seçeneklerini aynı çatı altında sergileyebilmek amacıyla planladığımız bir fuar. Almanya'da Düsseldorf'u seçmemizin sebebi bu eyalet ve civarında ulaşımın kolay olması nedeniyle yaklaşık 2 milyon Türk'e ulaşma imkanımız. Türklerin en yoğun, gelir seviyesi en yüksek olan bir bölge. Bu yüzden orayı fuar şehrimiz olarak seçtik. Fuar alanı şehrin merkezinde ve havaalanına 10 dakika mesafede 260 bin metrekarelik bir alana sahip. Tahminen 40 ila 50 marka 8-10 Şubat tarihleri arasında, Türk firmalarını Avrupa'da yaşayan Türk yurttaşlarımızla buluşturacağız" diye açıklamada bulundu.TÜRK FİRMALARI AVRUPA'YA AÇILIYORTürk firmalarının daha önce Avrupa'da böyle bir atakta bulunmadığını vurgulayan Sezen şu ifadeleri kullandı:"2012'deki mütekabiliyet yasasından sonra zaten Türk firmaları yurtdışında çeşitli bölgelerde fuarlarda yer aldılar. Özellikle Körfez Bölgesi'nde yoğun satışlar yaptılar. ve bu satışlar her geçen sene artıyor. Özellikle bu sene ciddi sayılara ulaşmış durumda. Ancak Avrupa'ya böyle bir girişim olmamıştı. Açıkçası geç de kalınmıştı. O yüzden de Türk firmalarını Avrupa'daki konut alıcılarıyla buluşturmak için planladığımız bir organizasyon. ve başarılı olacağını tahmin ediyorum."İNDER: AVRUPALILAR DOĞRU PROJE İLE BULUŞTURULACAKİNDER ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar için Evim Türkiye gibi platformların doğru yatırım için piyasa ortamı yaratacağını dile getirdi.Durbakayım, "Evim Türkiye ile yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşları doğru bir şekilde doğru projelerle buluşturmak, onlara seçme şansı sunulacak bir piyasa ortamı yaratılmış olacak. Türkiye'ye yatırım yapmak sadece döviz avantajı nedeniyle değil aynı zamanda Türkiye'nin güvenli bir ülke ve yatırım için tercih edilebilir bir pazar olması nedeniyle de çok önemli. Evim Türkiye'nin her yıl yapılan, geleneksel bir yapıya dönüşeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.KONUTDER: DESTEĞİMİZ TAMKONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, son yıllarda gelişen yabancıya satıştan ve rakamlardan bahsettiği konuşmasında şunları kaydetti:"Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yabancıya satış son 10 yıldır gelişiyor. Gayrimenkul artık ihracat yapan bir sektör haline gelmeye başladı. Bu yılı yabancılara 6 milyar dolar satış ile bitirmiş olacağız. 2019 yılında ise 70 bin konut satışına erişmeyi ve 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu rakamı 25 milyar dolar seviyesine çıkarmak Evim Türkiye gibi pazarlama faaliyetleriyle mümkün olacaktır. KONUTDER ve Sur Yapı olarak fuara desteğimiz sonsuz"GYODER: FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR ÇALIŞMAGYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin , "Temmuz ayında bu fuarla ilgili ilk konuştuğumuzda kesinlikle çok başarılı olacağına inandık ve biz de projenin destekçileri arasında yer aldık. Başarılı bir organizasyon olacağını düşünüyoruz çünkü henüz yapım aşamasın da bile farkındalığı yüksek olan bir çalışma. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi olması hedefinde en önemli başlıklardan biri güvenli, huzurlu şehirlerde yaşam. Gayrimenkul sektörü Evim Türkiye gibi girişimlerle başarısını artırarak devam edecektir" diye konuştu.Geçtiğimiz ay düzenlenen Sign of The City ödül töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum 'Evim Türkiye' gibi projelerin öneminden bahsederek, "Evim Türkiye gibi yurtdışında ülkemizi tanıtım toplantıları yapmamız önem arz ediyor. Bu sadece sektörümüzü değil ülkemizdeki tüm sektörleri ilgilendiriyor. Oradaki tanıtım bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansıyacaktır" demişti. - İstanbul