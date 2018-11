Gayrimenkulün Kalbi İstanbul'da Atacak

23 Kasım 2018 Cuma 15:18



23 Kasım 2018 Cuma 15:18

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan MIPIM'in stratejik ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan RE360 Fuarı, 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan fuarın ev sahipliğini yapan Alkaş Holding'in Genel Müdürü Yonca Aközer, fuar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen ve dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olma özelliğini taşıyan MIPIM'in stratejik ortaklığı ile gerçekleşecek olan RE360 Fuarı İstanbul'da düzenlenecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan RE360 Fuarı, 4-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Four Seasons Hotel'de gayrimenkul yatırımcılarını buluşturacak. MIPIM Türkiye'nin yapılması adına ön platform olma niteliği taşıyan fuarda gayrimenkul alanındaki en önemli isimler sorunları ve yenilikleri tartışacak. Fuarın ev sahipliğini yapan Alkaş Holding Genel Müdürü Yonca Aközer, "Asıl amacımız sürdürülebilir bir MIPIM Türkiye yapmak" dedi."MIPIM'in en önemli konusu aslında şehirlerin ülkeleri yönettiği"Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Aközer, "100 ülkenin katılımıyla yaklaşık 25 bin kişi ve yatırımcıların bulunduğu ve gayrimenkulün kalbinin attığı bir fuar diyebiliriz. Aslında MIPIM, biraz erkeklerin deyimiyle şampiyonlar ligi. Özellikle ülke tanıtımında, şehirlerin tanıtımında çok önemli bir fuar. Biz de Türkiye olarak orada gerçekten kayda değer bir tanıtımda bulunuyoruz. MIPIM'in en önemli konusu aslında şehirlerin ülkeleri yönettiği. Dünyada en büyük rekabetin şehirlerin rekabeti olduğundan bahsedildi. Biz de ona uyuyoruz artık. İstanbul, Londra, Paris, Dubai çekişmesinde en önemli markalarımızdan biri. MIPIM UK var, MIPIM Asya var ve biz de diyoruz ki onlara MIPIM Türkiye yapalım ve 4 saatlik uçak mesafesinde olan o hattan hepsi İstanbul'da toplansın" diye konuştu."Asıl amacımız sürdürülebilir bir MIPIM Türkiye yapmak"MIPIM Türkiye'nin yapılmasının önemini vurgulayan Aközer, "Biz aslında 2017'de MIPIM Türkiye yapılma kararı almıştık fakat 15 Temmuz gibi şanssız bir olaydan sonra MIPIM dedi ki biraz erteleyelim. Biz de dedik ki ertelemeyelim. Bunun Aralık'ta ulusalını yapalım. Ne zaman ki uluslararası yatırımcının ilgisini biraz daha sıcak tutup ülkemize getirebiliyorsak uluslararası yatırımcı ile beraber buraya gelirsiniz. Geçen sene aslında MIPIM Türkiye'ye ön platform olan RE360 Konferansı'nı yaptık 2 günlük. MIPIM'den de yetkililer geldi ve çok beğendiler. Bu sebeple de bu yıl MIPIM bizim stratejik partnerimiz. Biz şu anda MIPIM 2019'un bütçesini de yapmaya başlıyoruz. Yani Türkiye bütçesini de yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla oradaki asıl amacımız sürdürülebilir bir MIPIM Türkiye yapmak. Bu yıl ülke olarak Rusya ile beraber olacağız. Rusya'ya özel bir bölüm ayırdık. Rusya ve Türkiye ile ilişkileri geliştirebilmek adına. Yine bu yıl Kazakistan'dan bir grubumuz olacak. Hedefimiz Afrika, Çin gibi ülkelerin de yine temsilcilerinin gelmiş olması. Aslında dediğim gibi bu yıl gittikçe artan bir uluslararasıyla MIPIM Türkiye'nin bir ön provası oluyor olacak" dedi."Hedefimiz Türkiye'yi yakın çevredeki ülkelerle tanıtımına sebep olmak ve Türkiye'deki potansiyeli gösteriyor olmak"MIPIM Türkiye'nin yapılması kararının kolay bir karar olmadığını belirten Yonca Aközer, İngiltere ve Asya'dan sonra üçüncü bir bölge olarak MIPIM Türkiye'nin yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. RE360 Fuarı'nda da bu doğrultuda hedeflerinden bahseden Aközer, "Lokal konular, lokal katılımcılar ama uluslararası gündem de söz konusu. Hedefimiz de Türkiye'yi aslında bu yakın çevredeki ülkelerle tanıtımına sebep olmak ve Türkiye'deki potansiyeli gösteriyor olmak. Bizim en çok istediğimiz de gayrimenkul sektörü olarak ortak akıl oluşturabiliyor olmak. Kamu ve özelin de birlikteliğiyle nasıl bu zor zamanlardan kurtuluruz, uluslararası yatırımcıyı çekerken neler yapmalıyız gibi" şeklinde konuştu.Fuara devlet desteğinden bahseden Aközer, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu işin içerisinde hep var ve vardı zaten. Dolayısıyla yatırım ajansıyla, belediyelerimizle yine biz aslında nasıl MIPIM'de yer alıyorsak RE360'ta da yer alacağız. Belki şu aralar biraz daha devletin desteğine ihtiyacımız olacaktır. Çünkü onlar da çok farkındalar uluslararası platform için, MIPIM çok önemli bir kapı. İki hedefimiz var; hem yabancı yatırımcıya kendimizi göstermek ve aslında bizim yatırımcı örneklerden de kendimize pay biçebileceğimiz fırsatlar oluşturmak. Türkiye'de de akıllı binalar, akıllı teknolojiler söz konusu ama bir akıllı şehrin olması hepimizi daha ileriye götürecek bir konu. Dolayısıyla mesela Singapur'dan bir konuşmacımız var ve bize akıllı şehri anlatıyor olacak" diye konuştu."Türkiye'de yapılacak her organizasyon Türkiye'nin tanıtımı"Türkiye'nin tanıtımı açısından RE360 Fuarı'nın önemini anlatan Aközer, "Aslında RE360'taki en büyük hedefimiz biraz önce de söylediğim gibi hem ortak akıl, hem bugünler bizim birleşme günlerimiz, hem yabancı yatırımcının ilgisini çekmek zorundayız. Çok çalışmamız gerekiyor hepimizin kendi sektöründe. Bu tür uluslararası etkinliklere her zaman için yer vermemiz gerekiyor. Çünkü RE360 gibi yine Türkiye'de yapılacak her organizasyon Türkiye'nin tanıtımı ve biz Türkiye olarak proaktif olmak zorundayız. Bizim kendimizi tanıtmamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL