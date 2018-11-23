Gayrimenkulün Kalbi İstanbul'da Atacak

23 Kasım 2018 Cuma 17:21



23 Kasım 2018 Cuma 17:21

Gayrimenkulün büyük buluşması "RE360" ile gayrimenkul sektörü ikinci kez bir araya gelecek. 4-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan RE360'ta kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlar yer alacak.Gayrimenkulün büyük buluşması "RE360" ile gayrimenkul sektörü İstanbul'da bir araya geliyor. 4-5 Aralık tarihlerinde Four Seasons Istanbul at the Bosphorus'ta ikincisi düzenlenecek olan RE360'ta kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlar yer alacak. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan RE360'a çok sayıda kuruluş destek veriyor.RE360'ta bu yıl göze çarpan en sıcak gelişme ise MIPIM'in stratejik ortak olarak katılacak olması. Son iki yıldır İstanbul'da düzenlenmesi için büyük uğraş verilen MIPIM'in bu adımla Türkiye ayağı için hazırlıklara başlayacağı öngörülüyor.RE360 hakkında açıklamalarda bulunan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Bu yıl MIPIM bizim stratejik partnerimiz. Biz şu anda MIPIM 2019'un bütçesini de yapmaya başlıyoruz. Yani Türkiye bütçesini de yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla oradaki asıl amacımız sürdürülebilir bir MIPIM Türkiye yapmak. Bu yıl ülke olarak Rusya ile beraber olacağız. Rusya'ya özel bir bölüm ayırdık. Rusya ve Türkiye ile ilişkileri geliştirebilmek adına. Yine bu yıl Kazakistan'dan bir grubumuz olacak. Hedefimiz Afrika, Çin gibi ülkelerin de yine temsilcilerinin gelmiş olması. Aslında dediğim gibi bu yıl gittikçe artan bir uluslararasıyla MIPIM Türkiye'nin bir ön provası oluyor olacak" dedi.RE360'taki hedeflerinden bahseden Aközer, "Lokal konular, lokal katılımcılar ama uluslararası gündem de söz konusu. Hedefimiz de Türkiye'yi aslında bu yakın çevredeki ülkelerle tanıtımına sebep olmak ve Türkiye'deki potansiyeli gösteriyor olmak. Bizim en çok istediğimiz de gayrimenkul sektörü olarak ortak akıl oluşturabiliyor olmak. Kamu ve özelin de birlikteliğiyle nasıl bu zor zamanlardan kurtuluruz, uluslararası yatırımcıyı çekerken neler yapmalıyız gibi" şeklinde konuştu.Aközer sözlerine şöyle devam etti:"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu işin içerisinde hep var ve vardı zaten. Dolayısıyla yatırım ajansıyla, belediyelerimizle yine biz aslında nasıl MIPIM'de yer alıyorsak RE360'ta da yer alacağız. Belki şu aralar biraz daha devletin desteğine ihtiyacımız olacaktır. Çünkü onlar da çok farkındalar uluslararası platform için MIPIM çok önemli bir kapı. İki hedefimiz var, hem yabancı yatırımcıya kendimizi göstermek ve aslında bizim yatırımcı örneklerden de kendimize pay biçebileceğimiz fırsatlar oluşturmak. Türkiye'de de akıllı binalar, akıllı teknolojiler söz konusu ama bir akıllı şehrin olması hepimizi daha ileriye götürecek bir konu. Dolayısıyla mesela Singapur'dan bir konuşmacımız var ve bize akıllı şehri anlatıyor olacak.""Türkiye'de yapılacak her organizasyon Türkiye'nin tanıtımı"Türkiye'nin tanıtımı açısından RE360'ın önemini anlatan Aközer, "Aslında RE360'taki en büyük hedefimiz biraz önce de söylediğim gibi hem ortak akıl, hem bugünler bizim birleşme günlerimiz, hem yabancı yatırımcının ilgisini çekmek zorundayız. Çok çalışmamız gerekiyor hepimizin kendi sektöründe. Bu tür uluslararası etkinliklere her zaman için yer vermemiz gerekiyor. Çünkü RE360 gibi yine Türkiye'de yapılacak her organizasyon Türkiye'nin tanıtımı ve biz Türkiye olarak proaktif olmak zorundayız. Bizim kendimizi tanıtmamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL