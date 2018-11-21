Gaytancıoğlu'ndan Kurtuluş Günleri Mesajı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:41



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:41

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Süloğlu, Havsa, Enez ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günleri nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Gaytancıoğlu, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, özgürlüğüne tutkun bir millet tarafından, yokluk ve zorluklar içerisinde başarıya ulaştırılmış bir kahramanlık destanının adı olduğunu belirtti.Türk milletinin esareti kabul etmeyen bir karakterde olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:"Bundan 96 yıl önce işgali ve esirliği kabul etmeyen atalarımız, şanlı tarihimizde bir kahramanlık destanını da bu topraklarda yazmış. Süloğlu, Havsa, Enez ilçelerimizde varlarını yoklarını ortaya koyarak mücadele etmiş ve işgali sona erdirmişlerdir. İlçe halkının her bir ferdi, yetiştiği topraklar ve tarih itibariyle 'tam bağımsız Türkiye' idealini yaşatmak için çalışmaktadır. Dün kurtuluş mücadelesinden başarıyla çıkan halkımız, bugün de ekonomik, sosyal ve siyasi her türlü sorundan, dayanışma ve güç birliği içerisinde, bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştı."22 Kasım'da Süloğlu'nun, 23 Kasım'da Havsa'nın, 24 Kasım'da Enez'in düşman işgalinden kurtulduğunu aktaran Gaytancıoğlu, böylece esaretin yerini özgürlüğün, umutsuzluğun yerini onurlu bir geleceğin aldığını kaydetti.Gaytancıoğlu, "Tüm hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.