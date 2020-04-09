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Gaz maskesi taktı, Taksim Meydanı'nda kaykay yaptı

Taksim'de korona virüs nedeniyle gaz maskesi takarak kaykay yapan bir genç, ilginç görüntüler oluşturdu.

09.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:27
Taksim 'de korona virüs nedeniyle gaz maskesi takarak kaykay yapan bir genç, ilginç görüntüler oluşturdu.
Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle yetkililerden vatandaşlara evde kal çağrıları yapılırken, bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor.
Taksim Meydanı'nda bir gencin gaz maskesiyle kaykay yapması da enteresan görüntüler oluşturdu. Koronavirüse karşı aldığı önlemle şaşırtan genç kimseye aldırış etmeden meydanda kaykayıyla gezdi. Genç , 'Taksim'e neden gaz maskesiyle çıktınız?' sorusuna 'Öylesine. Öyle istedi canım. Koronavirüs var. Ondan korunma amaçlı. Evden çıkmıyordum zaten. Daha yeni evden çıktım " diyerek cevap verdi.
(Sümer Avcı/İHA) Gaz maskesi taktı, Taksim Meydanı’nda kaykay yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, Genç, Güncel
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