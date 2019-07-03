Gaz sancısı sandı anjiyoda kalp krizi geçirdi

SABAH uyandığında kalbinde hissettiği ağrının nedeninin gaz sancısı olduğunu düşünen Hasan Keleş, ağrıları şiddetlenince soluğu hastanede aldı. Anjiyo masasında kalp krizi geçiren Keleş, tıkalı damarların açılması sonucu sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki Hasan Keleş, sabah uyandığında kalbinde bir ağrı hissetti. Ağrılar şiddetlenince soluğu hastanede alan Keleş, yapılan tetkikler sonrası anjiyoya alındı. Emsey Hospital Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Teymen tarafından gerçekleştirilecek operasyon öncesi, Keleş kalp krizi geçirdi. Damar tıkanıklığı teşhisi konulan Hasan Keleş, geçirdiği operasyon sonrası ölümün eşiğinden döndü.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Uzun yıllar mobilyacılık işiyle uğraştığını söyleyen Hasan Keleş, hareketli ve yoğun bir iş temposuna sahip olduğunu belirtti. Hasan Keleş, "Sabah uyandığımda kalbimde bir ağrı vardı. İşe gitmek için evden çıktım. Arabaya binerken kalbimdeki ağrı şiddetlendi. Üşütmeye bağlı bir gaz sıkışması olduğunu düşünerek yaşadığım sıkıntıyı doktora tek tek anlattım. 'Ölüyorum beni kurtarın' dedim. Başka bir hastaneden yapılan muayene sonucunda doktor bir şeyimin olmadığını söyleyerek beni eve gönderdi. Ağrılarımın devam etmesi nedeniyle çocuklarım beni Emsey Hospital'a getirdi. Dr. Burak Teymen'e şikayetlerimi anlattıktan sonra anjiyoya alındım" dedi.

"NEFES ALABİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

Anjiyo masasında kalp krizi geçirdiğini söyleyen Hasan Keleş, operasyonda tıkalı damarların açıldığını ifade etti. Çektiği ağrıyı bir daha yaşamak istemediğini söyleyen Keleş, "Yerinde ve hızlı karar neticesinde şuan hayattayım. Bilekten anjiyo yöntemi ile açılan damarlarım sayesinde şuan nefes aldığımı hissediyorum" diye konuştu.

ANJİYO MASASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Keleş'e bilekten anjiyo yaptıklarını anlatan Dr. Burak Teymen "Bu şikayetlerle başvuran hastalarımızın kalp damarları ile ilgili sorun olabiliyor. Özellikle bu tip hastalarda göğüs ağrısı şikayeti anlatılıyorsa kalp damarlarında tıkanıklıktan şüphelenip ona göre tedavi yoluna gidilmeli. Öncelikle hastanın şikayeti dikkatle dinlenerek ona göre bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Bizde hastanın damar tıkanıklığına bağlı olarak göğüs ağrısı şikayeti olduğunu fark ettik. Anjiyo masasına yatırdığımızda kalp krizi geçirmeye başladı. Bilekten anjiyo (radial anjiyografi) balon ve stent tedavisi yapılarak hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

- İstanbul