Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Bozulan Yol ve Kaldırımlar Yenileniyor

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk günlerin ardından bozulan yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması yapıyor.Yaşanan kar yağışının ardından Gazanfer Bilge Bulvarındaki yollarda ve özellikle kaldırımlarda meydana gelen hasarlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek daha modern hale getiriliyor.Bozulan yollar asfaltlanıyorKarayolları Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar Gazanfer Bilge Bulvarında sürüyor. Kar yağışı nedeniyle bozulan yollar asfaltlanıyor. Karla mücadele sırasında zarar gören ve çöken asfalt yollarda çalışma yapılıyor.Kaldırımlar boyanıyorHer gün binlerce insanın kullandığı yollar Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yenileniyor. Kış aylarında yağışlar nedeniyle renk özelliğini kaybeden refüj ve kaldırım taşları da ekipler tarafından yeniden boyanıyor. Sarı ve beyaz renklerde boyanan refüj ve kaldırımlardaki bordür taşları, özellikle araç sürücüleri için uyarıcı olurken ana geçiş güzergahlarına görsel güzellikte katmakta. Çalışmalar hasar gören diğer yollarda yapılan çalışmalar ile sürecek. - KOCAELİ