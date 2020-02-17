Kuruntu Ailesi dizisinde Hüsnü Kuruntu karakteri adeta evimizden biri olan ve Avrupa Yakası dizisinde Tahsin Sütçüoğlu karakteri ile milyonların sevgilisi haline gelen usta oyuncu Gazanfer Özcan, ölümünün 11. yılında anılıyor. Gazanfer Özcan kimdir? Gazanfer Özcan hayatı ve biyografisi!

GAZANFER ÖZCAN KİMDİR?

Gazanfer Özcan doğum tarihi: 27 Ocak 1931

Gazanfer Özcan ölüm tarihi: 17 Şubat 2009 (78 yaşında)

Saim Gazanfer Özcan (d. 27 Ocak 1931, İstanbul - ö. 17 Şubat 2009, İstanbul), Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

İlkokulu Cihangir Firuzağa İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulunda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Bölümü'ne katıldı. 1955 yılında Komedi Tiyatrosu'nda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve "Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu"nu kurdu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Şekspir filmi ile sinemaya döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolü ile de "baba" rolünü sürdürdü. Avrupa Yakası dizisinde 2004 - 2009 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay boyunca tedavi gördüğü özel Hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

23 Nisan 2010 tarihinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gazanfer Özcan Sahnesi'ni hizmete sunmuştur.

Gazanfer Özcan, 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanına sahipti.

Tiyatro Oyunları

Yeter Artık

Sülüman Bacanak

Koca Eşşek

Aşk Mektubu

5 Milyona Kim Ölmez

Nereden Nereye

Karım Gene Doğurdu

Hanımlar Terzihanesi

Deli Refik Erduran

Nereden Nereye

Maymun Gözünü Açtı

Karımın Nişanlısı

Öp Babanın Elini

Aşk Çorbası

Yağmurdan Kaçarken

Karımla Evleniyorum

Oh Olsun

Filmleri

• 1952 İngiliz Kemal Lawrence'a Karşı

• 1953 Çeto Salak Milyoner

• 1954 Fındıkçı Gelin

• 1954 Aramızda Yaşayamazsın

• 1954 Şimal Yıldızı

• 1958 Allı Yemeni

• 1959 Sevdalı Gelin

• 1959 Garipler Sokağı

• 1961 Biz İnsan Değil Miyiz?

• 1961 İki Damla Gözyaşı

• 1961 Utanmaz Adam

• 1961 Naciyem

• 1961 Minnoş

• 1961 Yedi Günlük Aşk

• 1961 Külkedisi

• 1962 Damat Beyefendi

• 1962 Şaka Yapma

• 1963 Avare Şoför

• 1970 Vur Patlasın Çal Oynasın

• 1971 Çılgın Yenge

• 1975 Televizyon Çocuğu

• 1975 Tokmak Nuri

• 1975 Ah Nerede, Vah Nerede..

• 1975 Dam Üstüne Çul Serelim

• 1992 Burnumu Keser misiniz?

• 2000 Komser Şekspir

• 2005 Keloğlan Karaprens'e Karşı

• 2007 Beyaz Melek

Dizileri

• 1985 Bu Nasıl İş?

• 1986 Kuruntu Ailesi (Hüsnü Kuruntu)

• 2002 Başımıza Gelenler

• 2003 Baba

• 2004 - 2009 Avrupa Yakası (Tahsin Sütçüoğlu)