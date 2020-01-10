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Gazantep'te "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi"

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100.

10.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:24Gazantep'te
Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi" Gazianteplilerin ziyaretine açıldı.
Vali Davut Gül, Gaziantep Sanat Merkezi'nde serginin açılışında, 19 Mayıs ruhunun çok önemli olduğunu ve bunu yeni nesle en ayrıntısına kadar anlatılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin her köşesinin kahramanlık öyküleriyle donatıldığını belirten Gül, "Geçen yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü kutladık. Bu yıl ise Antep savunmasının yüzüncü yılını kutlayacağız. İnşallah bizler de Cumhurbaşkanımızın himayesinde hem kentimizde hem de diğer illerde kentimizin savunmasının yüzüncü yılını dolu dolu kutlarız. İnşallah kentimizin tüm gençleri bu sergiden istifade eder." dedi.
Konuşmanın ardından Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile serginini açılışını gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Samsun, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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