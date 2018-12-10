45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Şarkı Ödülünü Ünlü Rapçi Gazapizm Kazandı

Hürriyet okurlarının oyları ile belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Zorlu Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin akın ettiği törene şarkılarıyla son döneme damgasını vuran ünlü rapçi Gazapizm damga vurdu. Gazapizm, 'Heyecanı Yok' şarkısı ile En İyi Şarkı ödülünü kazandı.

ÖDÜLÜNÜ DENİZ SEKİ VERDİ

En İyi Şarkı ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Deniz Seki, Gazapizmi sahneye 'Heyecanı Yok' şarkısını söyleyerek davet etti.

"KARAR VEREBİLİYOR OLMAK BU ÖDÜL KADAR ÖNEMLİ"

Ödülünü alan Gazapizm yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti: "Hala ne yiyip ne içeceğimize, nasıl giyinip nasıl yürüyeceğimize, ne söyleyip nasıl şarkılar yapacağımıza, kendimizin karar veriyor olması bizim için çok büyük mutluluk. Bu ödül kadar önemli. Daha güzel yarınlara, daha güzel hayaller.. sadece kendimiz için değil hepimiz için, ailem için, sokaktaki pırıl pırıl kardeşlerim için ve müzik emekçileri için çok teşekkür ederim."

HEYECANI YOK ŞARKISI FENOMEN DİZİ ÇUKUR'UN DİZİ MÜZİĞİ

Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur Dizisinin de müziği olan Heyecanı Yok şarkısı YouTube'da şimdiye kadar 150 milyon kez dinlendi.

GAZAPİZM İSMİYLE BİLİNEN ANIL ACAR KİMDİR?

Gerçek adıyla Anıl Acar, 20.01.1988 tarihinde Elazığ'da doğdu. Acar, 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lisede tanıştığı Engin Erel (Gardiyan) ve Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte hiphop kültürüyle ilgilenmeye başladılar.

Anıl Acar

YMF ÇATISI ALTINDA MÜZİK ÇALIŞMALARI YAPTI

Gazapizm, 2003 senesinde ilk rap şarkısını yazdı ve kendi evinde deneme kayıtları almaya başladı. 2004 yılında Gardiyan ve Sivo ile birlikte YMF (Yalı Mcs Family) çatısını kurdular ve Balçova da kurdukları stüdyoda kendi kayıtları yanı sıra bir çok MC'ye de destek oldular.

İLK ALBÜMÜ "AZ KALDI" 2006 YILINDA ÇIKTI

Gazapizm'in ilk albüm çalışması olan "Az Kaldı" isimli mixtape albümünü Gardiyan'la birlikte çıkarttı. Gazapizm, 2008 senesinde yeniden Gardiyan ile birlikte 2. ortak albümü olan "Kan Değil Katran" isimli albümünü internette paylaştı. Bu albümle birlikte dikkatleri üzerine çeken Gazapizm, İzmir, İstanbul, Antalya, Isparta, ve Bursa'da ardı sıra konserler verdi.

RAPÇİ FUAT'IN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Gazapizm, 2008 senesinde Gardiyan ve Sivo ile kaydettikleri Tehlikeli isimli demo parça Fuat Ergin'in ilgisini çekti ve şarkı yeniden düzenlenerek Fuat Ergin'in 2009 yılında çıkan KALBÜM isimli albümünde yer aldı.

MAJÖR DEPRESYON TEŞHİSİ KONDU

Gazapizm, 2009 yılında psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. O dönemde Klinik Majör Depresyon teşhisi konuldu ve uzun bir dönem tedavi görmeye başladı. Tedavi gördüğü dönemde de şarkılar yazan Anıl Acar, 2009 senesinin ortalarında adını hastalığından alan Majör Depresyon albümünü satışa sundu ve beklenen rakamların çok üstünde sattı.

PEK ÇOK İSİMLE DÜET YAPTI

Rap dünyasında büyük bir tanınırlığa sahip olan Gazapizm, pek çok başarılı şarkıcıyla da düetler yaptı. Çukur Dizisi için ünlü şarkıcı Cem Adrian ile birlikte yaptığı 'Kalbim Çukurda' isimli şarkının yanı sıra Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo ve Talking Gunz gibi başaralı isimlerle düetler yaptı.

ÇEKTİĞİ BAŞARILI KLİPLERLE GÜNDEME GELİYOR

Gazapizm, şarkıları kadar çektiği video klipleriyle de gündeme geliyor. 'Ölüler Dirilerden Çalacak' isimli şarkısına çektiği video klibinde ünlü oyuncular Vildan Atasever, Uğur Uludağ, Merve Çağıran ve Cihan Yenici yer aldı.