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GAZDAŞ Trakya Bölgesini Lodos Etkisi için Uyarıyor

GAZDAŞ, Trakya Bölgesinde etkisini gösteren lodos nedeniyle doğal gaz kullanıcılarını uyararak istenmeyen durumların yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

25.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:06 GAZDAŞ Trakya Bölgesini Lodos Etkisi için Uyarıyor

GAZDAŞ, lodosun etkili olduğu günlerde ani hava ısınmasından dolayı bacaların daha az çekmesi sorununa karşı vatandaşları uyardı. Bakımı ve temizliği yapılmamış cihaz bacaları ile kontrolden geçirilmeyen cihazların sebep olduğu kazaların yaşanmaması için doğal gaz kullanıcılarını bilgilendiren GAZDAŞ, Trakya genelinde etkisi devam eden lodos nedeniyle baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bacalı cihazların baca çekişinin ve sızdırmazlığının, cihaz yetkili servislerince kontrol edilmesi gerektiğini belirten GAZDAŞ, her kış başlangıcında cihazların yıllık bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiğini hatırlattı. Lodosun etkisi ile kombilerin baca bağlantıları gevşeyebileceğini belirten GAZDAŞ, kombi bağlantılarının kontrollerinin gerçekleştirilmesini, cihazların bulunduğu alandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de her zaman açık tutulması gerektiğini ifade etti. GAZDAŞ, ayrıca lodos süresince kombi, soba ve şofben gibi cihazların bulunduğu ortamlarda kullanıcıların uyumaması gerektiğini vurgularken, doğal gazın emniyetli kullanıldığında en konforlu ve en güvenli yakıt olduğunu belirtti.


Trakya Bölgesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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