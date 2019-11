Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında üretilen ürünler kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı oluyor. Yok olmayla baş başa bırakılan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli hanımların elinde yeniden hayat buluyor. Kemaliyeli Kadınlar Derneği (KEKAD)'nin hazırladığı ve İş Kur İl Müdürlüğünü tarafından desteklenen Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında 12 Kemaliyeli kadın tarafından Kemaliye'ye özgü olan Gazenne kumaşı dokunarak kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı açıldı. Kemaliyeli kadınlar derneği öncülüğünde İş-Kur Müdürlüğü işbirliğinde Kemaliye'ye özgü olan yöresel Gazenne dokunmasını koruma ve yaşatma projesi kapsamında açılan kursta kadınlar Gazenne kumaşı dokunarak kendilerine hem meslek hem de gelir sağlıyorlar.12 adet ahşap aksamlı el dokuma tezgahı, 1 adet çözgü makinesi, 1 adet sarma makinesi ile Kemaliye Kadınlar Derneği tarafından kurulan atölye 'de Kemaliye'ye özgü olan Gazenne kumaşı dokunarak Kemaliyeli kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor. 1960 yılına kadar Kemaliye yöresine özgü olan kumaştan gelir sağlayan Kemaliyeli kadınlar kaybolmuş yerel ürün olan Gazenne bezinin yeniden hayata geçirilerek kendilerine de gelir sağlıyorlar. Gazenne kumaşının özellikleri ipliklerinin kökboyasından olması, yüzde 100 pamuk olması ve Gazenne kumaşının kendine özgü çizgilerin sahip olması. Kemaliye'ye ait geleneksel Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve Kemaliye de yaşayan kadınlara iş istihdamı kapısının açılması hedefleniyor.Gazenne Kumaşı Dokuyan Saadet Erdal, "Bu dokumayı ben 5 sene önce öğrendim. Daha önceden kayınvalidelerimiz, onların anneleri falan çok dokumuşlar. Zamanla yok olmuş. Daha sonradan Kadınlar Derneği ve Kaymakamlık sayesinde tekrardan gündeme geldi. Tezgahlar alındı. Projeler sunuldu. Ondan sonra bizlere öğretildi. Eğitmenler tarafından. Bizde öğrendik. Çokta memnunuz. Çok güzel bir uğraş. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımıza gelecekte bir şeyler bırakabiliyoruz. Geçmişten geleceğe güzel bir eser olsun diye. Kumaşımız peştamal olarak dokuduğumuzda her türlü kullanabiliyorsunuz. El emeği olduğu için kıyamayıp masa üstünde değerlendirenler var. Kare masa örtüsü olarak yapıyoruz. Onları kare masa örtüsü yapıyorlar. Kumaş dokuyoruz Gazenne kumaşı oda elbise dikiliyor. Gömlek dikiliyor. Onun özelliği de yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Yüzde yüz pamuk ve çizgisi sadece Eğin'e has bir dokuma. Bu görmüş olduğunuz peştamal olacak. 2 metre kadar dokuyoruz. 1,80. Gazenne kumaşımızda dediğim gibi gömlek, elbiselik, her türlü kullanabileceğiniz bir kumaş" dedi.Kumaş Dokuyan Şerife Erdoğan: "Bende bu kursa devam ettim. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi öğrenip yaşatmak için. Gazenne buraya ait bir kumaş deseni. İsmi Gazenne. Dokuması aynı, içi dışı pamuklu. Öğrenip dokuyoruz. Devam ediyoruz. Modeli eskiden her yerde kullanmışlar. Şimdi bulunmadığı için daha çok yöresel elbise de, gömlek istediğin şekilde kullanabilirsin. Bizim buraya ait olduğu için elbise daha güzel oluyor" diye konuştu.

