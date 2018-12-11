Gazete Sahiplerine "Resmi İlan Fiyat Tarifesi" Mektubu

Basın İlan Kurumu
(BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan
ve Şevket Erzen
, Türkiye
genelindeki yaklaşık bin 200 gazete sahibine mektup yazarak "resmi ilan fiyat tarifesi artışına" ilişkin bilgi verdi.
Mektuplarında, resmi ilan fiyat tarifesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını bildiren BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri, tarife artışının zor durumda olan yerel gazetelere nefes aldıracağını ifade etti.
Basın ilan fiyat tarifesinde bu yıl ikinci defa artış yapılması için verdikleri mücadelenin gururunu yaşadıklarını belirten temsilciler, şunları kaydetti:
"Resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti KDV hariç 15 lira olarak belirlendi. Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 11 Aralık
2018 tarihli nüshasında yayımlandı. Son kararla birlikte, 2019 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması yerel gazeteler için yüzde 20, yaygın gazeteler için ise yüzde 12,50 artış sağlanmış oldu. Yeni fiyat tarifesi 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek."
Personel düzenlemesine ilişkin yapılan değişiklikler
Personel düzenlemesine ilişkin yapılan değişikliklere de yer verilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla alt vasıflı gazetelerin 12 ay olan bekleme sürelerini 18 aya çıkarmış bulunuyoruz. Böylece kadrosu 3'ten 4'e yükselen gazetelerimiz vasıflılıktan alt vasıflılığa geçebilecekler. Bu gazetelerimiz dilerlerse günlük yayınlanmaya devam edebileceklerdir. 18 aylık bekleme süresinin, sisteme dahil olacak yeni gazeteler için caydırıcı olmasını bekliyoruz. Öte yandan, Nisan 2019'dan itibaren günlük ve aylık işlenen bilgiler tek seferde elektronik ortama yüklenecek, personel, satış, yüz ölçümü gibi konulardaki aksamalar anlık tespit edilebilecek ve giderilebilecektir. Böylece bir denetim dönemine kadar bekleme sorunu da ortadan kalkacak, aksaklıklar zamanında giderilecektir."
11 Aralık 2018 Salı 15:23