08 Mart 2019, 19:58
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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ın fah*şelerin sokağa çıktıkları bir gösteriye döndüğünü vurgulayarak "İffetle dalga geçiyorlar" dedi.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kaleme aldığı yazıda kadın yürüyüşlerine katılanlara yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Dilipak, "Bizde 8 Mart 2016'da 'Feminist Gece Yürüyüşü' ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fah*şelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. Bunların aile diye bir meseleleri yok. 'İffet'le dalga geçiyorlar, fah*şelikten yanalar. Bunu özgürlük olarak görüyorlar" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak'ın "8 Mart'ta ne oldu?" başlığıyla 8 Mart 2019 yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

SLOGANLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

"Bizde 8 Mart 2016'da "Feminist Gece Yürüyüşü" ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fah*şelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. "Dünya Emekçi Kadınlar" günü önce "Dünya Kadınlar Günü"ne döndü, ardından "Feminizm" üzerinden gay ve lezbiyen gösteriye döndü. Sloganları "Lilith'in Sürtü*leriyiz" , "Dolapta zıkkımın kökü, sokakta isyan var", "Tam iffetli olacam bi gülme geliyo", "Zıvanadan çıkalım", "…mişim kime ne!", "Namusumu kirletmeden duramam" gibi daha buraya yazamayacağım bir sürü abukluklara döndü!"

Abdurrahman Dilipak

"BUNU ÖZGÜRLÜK OLARAK GÖRÜYORLAR"

"Bunların, Suriyeli, Filistinli, Mısırlı, Yemenli kadınlarla, kızlarla, annelerle bir ilgisi yok. Aile diye bir meseleleri yok. "İffet"le dalga geçiyorlar, fah*şelikten yanalar. Bunu özgürlük olarak görüyorlar."

CİNSİYETSİZ TOPLUM VURGUSU

'Kadın hakları' diyorlar da, artık kadın-erkek birbirine karıştı. Cinsiyet eşitliğinden vazgeçtiler, 'cinsiyetsiz bir toplum' için çalışıyorlar. 'Kadın' da 'yok' onlar için, 'aile' de. Biz 'hanım', 'hatun' diyoruz. Önce 'bay-bayan' dediler, olmadı 'kadın-erkek' dediler. Beyefendi-hanımefendi mi kaldı? 'Efendi' demek yasayla yasaklandı ya! 'Ana-anne, hala, teyze, nine' zaten yok. Kim ki onlar! Cinsiyet ayırımı da yok artık. Transseksüel, biseksüel tipler. Kadın gibi erkek, erkek gibi kadın. Şeytana köle olmanın adını 'özgürlük' koydular. Artık 'Dünya kadınlar günü' de cinsiyetçi, ayırımcı bir gün olduğu için artık birkaç sene sonra kaldırırlar herhalde? 'Cinsiyetsiz eğitim'in, 'başarı'ya odaklanmış ve 'gayeye giden her yolu meşru sayan', 'Lilith'in çocukları'nın, bizim, Osmanlı'yı 'Lale devri'nden ibaret sanan 'Tanzimat kafalı' 'Lale Devri Çocukları'nın varacağı yer orası!"

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Abdurrahman Dilipak, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (12)
HAKLI: Adam haklı adam kadınlar için bir şey dem, yor provake edenler , için söylüyor bunu
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BU KİM: Sana ne oğlum kim kutlar kutlamaz, seni de aralarına alıyorlar mı yok, öyleyse sana ne onun bunun cinsiyetinden.Git bi iş yap ağaç dik kuş yemle ne bilem dünyaya faydalı ol.Birakin artık düşmanca kinci tavrı
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  • İŞ BULMA KURUMU : Bunlar başka iş bilmezler.işleri insana saldırmaktır.
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MURAT GÜR: Adam i sonuna kadar destek liyoruz, kutluyorum.helal sana dilipak
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ANADOLU: MEYDANDA KALIRSAM YAZILSIN TAŞA,KADERDE NE VARSA O GELİR BAŞA!! BENİM ATALARIM BU SÖZLERİ SÖYLEYENLERDİ!!SÖZDE ÇAĞDAŞ DİNSİZ İSLAM DÜŞMANI LAİKCİLER DEĞİL!!
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5 3
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