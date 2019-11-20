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Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı

Bahçeli ile ilgili sözleri sonrası MHP'lilerin tepkisini çeken Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Dikmen'de evinin önünde yumruklu saldırıya uğradı. Takan, saldırı sonrası 29 Mayıs Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

20.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:43Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara 'de evinin önünde yumruklu saldırıya uğradı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre Takan, saldırı sonrası 29 Mayıs Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıyla ilgili Yeniçağ Gazetesi'ne konuşan gazeteci-yazar Takan, "Slogan atarak yaklaşan saldırganı fark ettiğimde elimdeki çantayla kendimi korudum. Çanta sayesinde sadece bacağıma vurabildi. Daha sonra uzaklaştı. Daha sonra en yakın hastaneye giderek tedavi oldum. Karakolda bir kez daha ifade verdim" dedi.

BAHÇELİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ahmet Takan, "Devlet Bahçeli, Aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP'nin başına yeni bir isim gelecek" diye yazmış, MHP'den bu satırlara çok sert yanıt gelmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan için, "Kiralık kalemini bu sefer, MHP'de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de Yeniçağ gazetesi Yavuz Selim Demirağ ve Odatv yazarı Sahabattin Önkibar saldırıya uğramıştı.


Ahmet Takan, Dikmen, Güncel

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