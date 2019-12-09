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Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü

Malatya'nın tanınmış gazetecilerinden Ali Aladağ'ın oğlu Uğur Hanbey Aladağ Nesrin Aladağ (Kaya) ile hayatını birleştirdi.

09.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:29Gazeteci Aladağ ailesinin mutlu günü
'nın tanınmış gazetecilerinden Ali 'ın oğlu Uğur Hanbey Aladağ Nesrin Aladağ (Kaya) ile hayatını birleştirdi.

Nikah Sarayı'nda düzenlenen düğün ve nikah töreninde, nikahı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kıydı. Nikah şahitliklerini ise, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Anavatan Parti eski Milletvekillerinden Münir Doğan Ölmeztoprak, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,, iş insanı Makine Yüksek Mühendisi Osman Nuri Ölmeztoprak, kentte görev yapan basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Nikah töreninde, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, evlenen çiftlere hediyeler de takdim etti.

Nikahın kıyılmasının ardından davetlilere yemek ikramının yapıldığı düğün töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA

Malatya, Aladağ, Güncel

Kaynak: İHA

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