Haberler » Güncel » Gazeteci Aydemir'in acı günü - Haber

Gazeteci Aydemir'in acı günü

HABERTÜRK TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in bir süredir tedavi gören annesi Nazmiye Aydemir (78) yaşamını yitirdi.

09.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:08Gazeteci Aydemir'in acı günü

HABERTÜRK TV Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in bir süredir tedavi gören annesi Nazmiye Aydemir (78) yaşamını yitirdi. Aydemir'i acı gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in annesi Nazmiye Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayata veda etti. Aydemir'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak, Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Camisi'ne getirildi. Nazmiye Aydemir, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok ayıda siyasi ile iş adamının çelenk gönderdiği cenazede, Bülent Aydemir'i, meslektaşları yalnız bırakmadı.



Bülent Aydemir, Habertürk, Ankara, TV, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıklar hakim karşısında - Haber
16:38  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
16:38  Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Cezayir'de Libya krizini görüşecek - Haber
16:37  Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi - Haber
16:32  Güner Özkul'dan yeni oyunculara sert eleştiri - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
9.01.2020 16:40:23