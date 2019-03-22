Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Aslan'ın gözaltına alındığını Halk TV duyurdu.

"İMZA GÜNÜ İÇİN GİTTİĞİ ESKİŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDI"

Halk TV'den konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Kanalımızda Medya Mahallesi programını hazırlayan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. Ankara 40 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Bir imza günü için gittiği Eskişehir'de gözaltına alındı."