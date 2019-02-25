Gazeteci Baysalan, Toprağa Verildi

Tekirdağ
'da gazetecilik yapan Şerif Baysalan (71) Süleymanpaşa
ilçesinde toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Baysalan'ın cenazesi, Yeni Sanayi Camisi'ne getirildi.
Baysalan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Süleymanpaşa Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, CHP
Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA