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Gazeteci Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı, televizyondaki bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirel ifadeler kullanınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

26.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:42

Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında sunduğu programdaki ifadeleri incelendi. Başsavcılık, söz konusu ifadelerde hakaret içerikli sözlerin yer alması üzerine Ataklı hakkında, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma açtı.

"BEN PARAMI SORAMAYACAK MIYIM?"

Ataklı'nın söz konusu yayında, ''Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan...17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be..'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Can Ataklı, İstanbul, Başsavcı, Güncel


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