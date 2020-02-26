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Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma

Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

26.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:50Gazeteci Can Ataklı'ya soruşturma
Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında sunduğu programdaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Ataklı'nın soruşturmaya neden olan yayında, "Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan... 17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be.." ifadelerini kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Can Ataklı, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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