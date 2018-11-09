Van
'da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir
, mezarı başında anıldı. Tunceli
'de görev yapan bir grup gazeteci, Van'da 2011 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Otel'in çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir'in Hozat
ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki mezarını ziyaret etti.
Emir'in mezarı başında açıklama yapan baba Mehmet Ali Emir
, oğlunun yokluğunu gün geçtikçe daha çok hissettiğini söyledi.
Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren baba Emir, "Acımız hiç dinmedi. Cem'i ve depremde yaşamını yitirenleri bir defa daha saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Oğlum bir ihmale kurban gitti. Tek isteğimiz var, Cemler ölmesin. Hiçbir anne baba evlat acısı yaşamasın." diye konuştu.
Daha sonra merhum Emir için dualar okundu, mezarına karanfil bırakıldı.
Van,Cem Emir