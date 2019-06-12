Gazeteci Cem Tekel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren savaş muhabiri Cem Tekel
'in annesi Hayriye Tekel (73), Bursa
'nın İznik
ilçesinde toprağa verildi.
CNN Türk Yurt Haberler Müdürü Elif Tekel'in de kayınvalidesi olan Hayriye Tekel, İstanbul
'da mide kanseri rahatsızlığıyla tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Hayriye Tekel'in cenazesi, memleketi Bursa'nın İznik ilçesine getirildi. Hayriye Tekel, İznik Yeşil Camii'nde kılınan öğle namazının ardından İznik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tekel'in cenazesine, Cem ve Elif Tekel'in yanı sıra çiftin ve ailenin yakınları katıldı.
- Bursa
Kaynak: DHAİstanbul
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