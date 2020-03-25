Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı.
25.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:20
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 Suudi zanlı hakkında kamu davası açıldı.
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 Suudi zanlı hakkında kamu davası açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cemal Kaşıkçı, 3. Sayfa