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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı.

25.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:20
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı
İSTANBUL - Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 Suudi zanlı hakkında kamu davası açıldı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Cemal Kaşıkçı, 3. Sayfa

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı

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