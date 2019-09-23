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Gazeteci çiftin nikahı stadyumda kıyıldı

Antalya'da yaşayan Antalyaspor taraftarı gazeteci çiftin nikahı, Antalya Stadı'nda kıyıldı.

23.09.2019 18:09
Antalya'da yaşayan Antalyaspor taraftarı gazeteci çiftin nikahı, Antalya Stadı'nda kıyıldı.
Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor taraftarı gazeteci Mahsun Altaş ile meslektaşı Hazel Berkalp çiftinin nikah töreni için Antalya Stadı'nda kurulan nikah masası, Antalyaspor atkıları ve Türk Bayrağı ile süslendi.
Genç çiftin nikahını şahitler, konuklar ve basın mensupları eşliğinde gerçekleştirildi.
Nikahı kıyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugüne kadar stadyumda hiç nikah kıymadığını, bir ilki yaşadığını bildirdi.
Gazeteci çiftin nikahı stadyumda kıyıldı

Antalyaspor, Antalya, Kepez, Spor

Kaynak: AA

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